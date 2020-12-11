Годовщина распада СССР: сговора не было. Власть в едином порыве подписала Совку приговор

У любителей СССР обострение в связи с годовщиной подписания Беловежских соглашений. Опять несут чепуху про "трех иуд", которые "развалили Союз по заказу американцев".

Поразительно, что находятся люди, которые до сих пор верят в эту ерунду.

На самом деле Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич никакой заказ американцев выполнить бы не смогли, даже если бы и хотели. Потому что в союзных республиках существовали еще Верховные советы, без одобрения которых Беловежские соглашения выполнены бы не были.

Проходимцы и фальсификаторы отлично это знают, но стараются об этом не вспоминать. Потому что дальше начинается очень неприятная правда – Верховные советы Украины, России и Беларуси практически единогласно ратифицировали Беловежские соглашения. 10 декабря голосовали депутаты в Украине и Беларуси. 12 декабря – в России.

В Украине за ратификацию проголосовали 295 депутатов (10 против), в Беларуси – 263 (один против), в России – 188 (семь против). Никакого драматического противостояния, никаких баталий по этому поводу не было ни в одной из республик.

Так что никакого "беловежского сговора" никогда не существовало в природе и существовать в принципе не могло. Сотни избранных народом депутатов – советских людей, коммунистов и комсомольцев, в едином порыве подписали Совку приговор.

Можно, конечно, допустить, что все они тоже были предателями и выполняли заказ США. Но тогда придется согласиться с тем, что к концу существования СССР, вся верхушка этого государства состояла из одних лишь предателей, и никого, кроме предателей, у власти не оказалось.

Никаких массовых народных выступлений и протестов против такого голосования депутатов также не наблюдалось. Никто не вышел на "майдан" спасать Союз. Не взялся за оружие.

Правда состоит в том, что в 1991 году, СССР оказался не нужен вообще никому.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.