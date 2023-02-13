Горький опыт "Минска-2": пять уроков минских соглашений для Украины и мира

12 февраля – годовщина вторых минских договоренностей (документа под названием "Комплекс мероприятий по выполнению минского протокола"). Политическая сделка 2015 года уже потеряла свое политическое значение, но об уроках этого события восьмилетней давности и ее последствиях следует помнить и сегодня.

Для украинцев горький опыт "Минска-2" достаточно очевиден. А вот некоторые западные политики и эксперты, кажется, до сих пор не сделали надлежащих выводов из этой истории.

Урок первый. Не стоит играть с российским президентом Владимиром Путиным в мирные договоренности. Он будет воспринимать и выполнять только то, что ему выгодно. Относительно Украины – кремлевскому диктатору нужен не мир, а подчинение и зависимость нашей страны от России. А после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года – он вообще нацелен на разрушение украинской государственности.

С Путиным нужно не договариваться, его нужно остановить, как это было в свое время с Гитлером.

Урок второй. Предложения любых мирных компромиссов Путин воспринимает как проявление слабости своих визави по переговорам и будет давить дальше для реализации собственных интересов. А если другая сторона не согласится на выполнение кремлевских условий, Россия будет применять военную силу или другие средства шантажа и давления. Поэтому формально мирный компромисс с Путиным – это либо только пауза в войне, либо снижение ее интенсивности с неизбежным возобновлением войны даже в больших масштабах, как это произошло почти год назад.

Урок третий. Коварное мирное соглашение ведет не к миру, а к новой войне.

Урок четвертый. Нельзя соглашаться на договоренности, которые не принимает общество или его значительная и активная часть.

Урок пятый. Надо не ждать мирных предложений от партнеров, тем более не соглашаться с тем, что тебе навязывает враг. Необходимо продвигать свою "формулу мира".

Наконец, по-прежнему дискуссионный вопрос – можно ли идти на сомнительное соглашение хотя бы по тактическим соображениям? Именно этот аргумент приводили и приводят сторонники Минских договоренностей или пятого президента Украины, давшего на них согласие. Какой-то временный тактический эффект эти договоренности дали, но стратегически они оказались ловушкой и политической миной, взорвавшейся 24 февраля 2022 года. Это тоже урок на будущее.

По завершении нынешней войны с Россией тоже придется подписывать какие-то соглашения. Поэтому об уроках "Минска-2" нельзя забывать.

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