Государственная политика по борьбе с COVID-19 вредна для украинцев и угроза евроинтеграции

Кілька спостережень і один тривожно-стратегічний висновок з приводу заборони на в'їзд в Україну для іноземців, як вишеньки на торті державної політики по боротьбі з COVID-19:

1. Держава втрачає спроможність для розумного регулювання, надто часто зриваючись на прості рішення з великою кількістю небажаних побічних ефектів, які автори рішень не вміють або не хочуть передбачити.

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2. Система стримувань і противаг всередині державного апарату не справляється з операційними викликами, в результаті чого вже сама система стримувань і противаг може почати розглядатись політичними елітами, як загроза ефективності державного управління.

3. Впродовж останнього часу держава частіше, а не рідше поводиться з громадянами без належної поваги до їхніх прав та інтересів. Чітко простежується пост-тоталітарний характер держави, як і набір пов'язаних ризиків зловживань і насильства.

Попри велику кількість, направлених на знечулення комунікацій, місія державного апарату не змінюється в бік сервісної відносно суспільства.

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Крім тактичної шкоди для самих українців, сукупність попередніх трьох пунктів є прямою загрозою для обраного та підтвердженого суспільством курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцією, чим радо користуватимуться противники західного вектора.

При стратегічних потребах суспільства мати більше безпеки і стати більш спроможними, ми зараз прискорюємося у протилежному напрямку.