Государственное бюро расследований: мечта, которая не сбылась

Долгое время украинцы мечтали о том, чтобы закон был один для всех. Включая самую мажорную верхушку страны. И чтобы от ответственности не ушел ни пьяный судья, ни проворовавшийся министр, ни жуликоватый депутат.

Чтобы эту сказку сделать былью, создали специальный следственный орган - Государственное бюро расследований. Но сейчас он используется явно не по назначению - и делает что-то совсем иное, порой противоположное изначальным чаяниям. Почему так и как мы дошли до жизни такой - разберемся ниже.

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Государственное бюро расследований создавалось с благой целью - сформировать орган, ответственный за расследование уголовных преступлений среди высших чинов, куда рядовым следователям ходить боязно - депутатов, судей, министров. Тогда украинское государственное строительство как раз шло по пути размножения следственных органов по узким специальностям - параллельно для расследования особо крупных коррупционных преступлений выделили Национальное бюро расследований.

Тогда же за создание этого органа ратовали как международные партнеры Украины, включая США, так и местные антикоррупционные активисты и бойцы третьего сектора. Предполагалось, что он поможет излечить одну из главных язв Украины: вседозволенность чиновника.

Но кое-что пошло не так.

Что такому органу важнее всего для нормальной работы?

Абсолютная независимость как института.

Она здесь даже важнее, чем, например, для Офиса генерального прокурора. По сути, в стране есть два органа, в которых "смогут ли они вообще работать" прямо зависит от того, смогут ли они посылать куда подальше всех чиновников и политиков - это ГБР и Национальное антикоррупционное бюро.

Именно эти категории граждан (а также судей) эти два следственных органа и призваны заставлять жить по закону.

С другой стороны, здесь и цена ошибки выше. Если такой институт оказывается зависим от одного лица или одной политической группы - им очень удобно заколачивать гвозди в гробы конкурирующих политических сил.

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И вот сейчас у нас не очень приятный расклад. Связанный, в первую очередь, с появлением в стране "моновласти". Главная гарантия того, что Госбюро расследований будет равноудалено от всех потенциальных "любимчиков", крылась в принципе назначения его директора и первого зама, кандидатуру которых выбирали представители от парламента, от правительства и от президента. В обычных для Украины условиях разделения властей это бы сработало.

Но когда два из органов отбора замкнуты на третий, каждое слово его ловя - эта система уже дает сбои. И нужны какие-то дополнительные противовесы.

У НАБУ, например, независимость дополнительно обеспечивается Советом общественного контроля, набирающимся на открытом интернет-голосовании. Его члены могут, если что, хотя бы поднять гвалт - мол, смотрите, люди, что происходит.

А что у нас с Советом общественного контроля ГБР?

А его набор завязали на конкурсную комиссию, которую отбирает… сам директор ГБР. То есть, сам директор ГБР, хоть и опосредованно, но получает решающую возможность определять, кто будет следить за работой его ведомства. Сам себе назначит ревизоров. Да, для проведения конкурса уже отобрали часть уважаемых медийщиков и представителей третьего сектора - но нужно понимать, что в таких условиях это скорее "реверанс для приличий" при заранее известном результате.

Таким образом, независимость Государственного бюро расследований - исключительно вопрос личной ответственности президента. Захочет ли он вмешиваться в его работу, или, как в цивилизованном мире, не станет?

Увы, президент Украины Владимир Зеленский не верит в независимость институтов. Равно как и его команда.

Это не я возвожу напраслину - глава государства не пытается это скрывать. Сначала он прямым текстом заявляет, что генпрокурор - на 100% его человек (кстати, в этом Зеленский ошибался, но ведь искренне в это верил, и искренне был убежден, что так и надо, и что нечего стыдиться об этом говорить). Потом он начал рассказывать, что "разберется с набсоветами". Он искренним и прямым текстом заявляет, что все институты должны быть подчинены его воле и плану.

Исключение ли ГБР? Судя по некоторым резонансным делам - нет.

Например, дело Софии Федины и Маруси Звиробий - возбуждение уголовного производства об угрозах президенту по результатам интернет-трансляции из бара. Если дела против пятого президента Украины Петра Порошенко еще вписываются в категорию личной мести или политического давления, то автор этих строк вообще искренне не понимает, какие странные личные качества толкнули нынешнюю власть устраивать вендетту против пары не вполне трезвых дам, одна из которых вообще и близко не официальное лицо.

"Ты одного калибра со своими противниками" - и для президента собственноручно писать заявление против депутата и ветеранки как-то странно. Другое дело - что в ГБР не нашлось ни только человека, который сказал бы "извините, мы не по пьяным стримам" - не нашлось даже кого-то, кто просто объяснил бы заявителю, что он делает не так. Тут нужен определенный уровень страха перед начальством, определенный уровень исполнительности.

Другой случай - более дюжины дел против Петра Порошенко. LIGA.net уже писала об этом ворохе обвинений. Более дюжины - при том, что часть дел против бывшего главы державы ведут не ГБР, а НАБУ и Офис генпрокурора. И по словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, именно неготовность уже экс-генпрокурора Руслана Рябошапки вручать экс-президенту подозрения, стала одной из причин его отставки. Вероятно, нынешнее руководство ГБР сделает выводы.

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Не исключено, что ГБР используют и в пользу бизнесмена Игоря Коломойского в процессах против Национального банка Украины. Во всяком случае, есть информация, что Бюро собирает данные в подкрепление обвинения, что НБУ некорректно выводил с рынка банк Михайловский. И теперь дальнейшее развитие этого дела пойдет именно в ключе настойчивых просьб к руководству банка, которое само находится под следствием, свидетельствовать против НБУ.

Наконец, слишком часто информация из ГБР с задержкой всего в несколько часов оказывалась в Телеграм-канале известного "юриста и правозащитника" - Андрея Портнова. Вкупе с заявлениями экс-главы Бюро, Ирины Венедиктовой, о том, что во имя правосудия стоит отменить закон об амнистии майдановцев, это позволило критикам обвинить Бюро в потакании реваншизму.

Все это вместе рисует недобрую картину. Бюро формально находится вне системы сдержек и противовесов, но реально - полностью подконтрольная президенту структура, чуткая как к его просьбам (и личным фобиям), так и к интересам его окружения. Орган, который должен был стать орудием демократии против элит, стал орудием - но в руках властной верхушки.

Это вредит и органу, и, в конечном итоге, самой власти, которая своими попытками "рулить страной" - и следственными органами - в ручном режиме стремительно себя делегитимизирует. И в глазах собственных граждан, и в глазах посольств.

Вопрос лишь в том, понимает ли она это.

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