Что является причиной удара по азербайджанскому самолету – ошибка ПВО или борьба "кремлевских башен"

Много говорят о том, что Путин извинился, не извинился, правильно извинился или нет. Но в традициях расследования авиакатастроф и согласно требованиям Чикагской конвенции нет такого, что должны быть извинения какого-то особого порядка.

Должны произойти соответствующие правовые действия в соответствии с юрисдикцией того или иного государства.

Давайте возьмем ситуацию, когда кто-то совершает преступление. Суд учитывает раскаяние, но это никак не влияет на приговор или же влияет, но в ограниченной степени.

Азербайджан поступил правильно, когда постарался действовать не по понятиям, а в рамках норм, которые регламентируют межгосударственные отношения.

Главное обстоятельство трагедии самолета Azerbaijan Airlines связано с тем, что Российская Федерация, признает она это или нет, де-факто находится в состоянии войны с Украиной.

Беря на себя обязательства обеспечить безопасность полета, она должна была учитывать это.

Боевые действия сосредоточены в основном на территории Украины. Украинская сторона также наносит ответные удары по тем объектам, по которым считает необходимым. И опять-таки, в данном случае, если рейс выполняется в Россию, то российские власти должны и за это тоже нести ответственность.

Почему Путин тянул? Чтобы сохранить власть, он должен быть над группировками, которые между собой находятся в борьбе. Балансируя между ними, он обеспечивает свою власть.

Для самого Путина важно получить ответ на вопрос – не была ли эта трагедия результатом столкновения, как принято говорить, "башен Кремля".

Мы должны исходить из того, что система управления российского государства переживает кризис, она находится в глубочайшем кризисе.

Такая тема, как регулирование и управление воздушным пространством, должна быть возложена на соответствующие институты.

Так как страна воюет, то мы видим, что некоторые структуры получили новые функции. Та же Росгвардия. Она получила возможности и, может быть, даже задействуется в противовоздушной обороне.

То же самое происходит и с вооруженными формированиями на территории Чеченской Республики, которые тоже получили функции противовоздушной обороны.

До этого мы видели, что какие-то ЧВК тоже имели функции, несвойственные функциям, которые обычно возлагаются на частные военные компании.

Более того, бунт Пригожина это показал. Он шел на Москву и останавливали его нетрадиционными действиями. Раскапывали дороги, то есть оборонялись экскаваторами.

Я это перечисляю для того, чтобы подчеркнуть, что государственное управление в России находится в очень глубоком кризисе. И поэтому выполнение международных обязательств сталкивается с этими проблемами.

Даже в самой РФ обвиняют главу Чеченской Республики в произошедшем. Давайте тогда определим, а на основании чего у территориальных подразделений Чеченской Республики появились средства противовоздушной обороны? Разве у властей Татарстана тоже есть ПВО? У властей Курской области?

Все перемешалось в российском государстве, и непонятно, кто чем занимается.

Тот же Рамзан Кадыров берет на себя функции и делает заявления, которые связаны с международными обязательствами Российской Федерации. Но он не является, согласно Конституции, должностным лицом, которое имеет на это право. Он не может обращаться к президенту Азербайджана, не получив соответствующих полномочий.

Когда Рамзан Кадыров делает заявление от имени российского государства, тогда, может быть, он перед этим сделает заявление о том, что является представителем суверенного государства? И мы с ним вступим в межгосударственные отношения.

Что сейчас хотят сказать россияне? Они хотят сказать, что украинский дрон был рядом, взорвался, и от этого произошло повреждение азербайджанского самолета. Возникает вопрос – где ваши обязательства по обеспечению безопасности полета, почему вы не прекращаете процесс снижения воздушного судна?

Я уверен, что украинская сторона предоставит информацию о полете дронов, где, возможно, они были сбиты, что даст основание для выводов. Соответствующие контакты, как известно, состоялись.

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