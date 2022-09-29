Грузия – одна из стран, куда россияне убегают от мобилизации. Что делать с новым "активом"

"Дезертирам привет!". Более 70 000 россиян въехали в Грузию с 17 по 26 сентября 2022 года. По данным МВД, подавляющее большинство из них уже покинули страну. Но население с тревогой наблюдает за событиями у границы с Россией – страны, которая оккупировала 20% территории Грузии.

"Только русские могут умудриться быть одновременно беженцами и оккупантами", "Путин, верни нам хотя бы Самачабло (историческое название Южной Осетии)! Мы здесь больше не умещаемся", – пропитанные иронией и печалью публикации можно встретить в грузинских соцсетях. Ситуация действительно трагикомичная. Центральные районы Тбилиси уже после первой волны массового перемещения россиян, после 24 февраля 2022-го, называли "Москвой с хачапури". Но сейчас количество прибывших с севера поражает даже в спальных районах столицы.

Что с этим делать?

Официальный Тбилиси, еще в 2012 году назвавший политику нераздражения Москвы приоритетной, молчит. Служба госбезопасности заявление о соответствующем фильтре, через который проходит каждый российский гражданин, сделала только на шестой день после объявления в РФ мобилизации. Причин для созыва заседания Совета безопасности так и не нашлось, когда у границы с Грузией не прекращается поток россиян, не желающих служить в армии собственной страны против Украины. До тех пор депутаты от правящей партии Грузинская мечта уверяли, что очереди на подступах в "прекрасную Грузию" наблюдаются и в летние месяцы – в туристический период.

Чем же отличаются россияне, бегущие от мобилизации, от тех, кого привыкла принимать Грузия в высокий сезон, и почему на этих людей смотрят здесь с опасением?

Перед тем, как ответить на этот вопрос, хочу вспомнить эпизод из истории – после Первой и Второй чеченских войн Грузия открыла границы для людей, бежавших от бесчинств российской армии. Тогда в общественной памяти грузин было два типа чеченцев: Джохар Дудаев, президент непризнанной Ичкерии, друг и соратник первого президента Звиада Гамсахурдия, принесшего Грузии независимость, и "чеченец", личность которого доподлинно неизвестна. Боевика, танцевавшего лезгинку у сожженного Дома правительства в Сухуми среди трупов расстрелянных членов правительства Абхазии – этнических грузин, отказавшихся вставать на колени перед врагом. Тем не менее Грузия открыла двери для чеченцев и приютила у себя тысячи женщин и детей.

Что же мы наблюдаем сейчас?

Это тысячи молодых, пригодных к службе в армии мужчин. Куда они направятся дальше, а что, если они осядут в Грузии? Как Кремль будет использовать новый "актив" в стране, которую так мечтает вновь подчинить себе?

Причины для опасения есть. После полномасштабного вторжения в Украину международные медиа писали о том, что российские спецслужбы вербовали оппозиционеров, отправляя их в Грузию – следить за остальными несогласными и передавать информацию в Москву. Сколько кадровых и внештатных сотрудников ГРУ и их кураторов просочилось на территорию Грузии за последние семь дней? Чем будут заниматься многочисленные айтишники в нашей стране и создает ли все это угрозу госбезопасности?

Хотелось бы услышать ответы хотя бы на часть этих вопросов.

Есть и другой аспект – социальный. Готовы ли россияне, приехавшие в Грузию, к интеграции? То, за чем мы наблюдаем сейчас, – это класс потребления, мало что привносящий взамен. Мы видим новые кафе и бары, где мало или совсем не разговаривают по-грузински, коворкинги, где вы найдете только россиян, детские сады и средние школы, работающие по программе российского Министерства образования, а значит – изучающие историю России и мира сквозь призму кремлевской пропаганды. Наверняка в этих учебниках оккупированные грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия – независимые республики, признанные Москвой.

Тысячи россиян, направляющихся в Грузию, в своих пабликах не скрывают, что никогда не слышали об оккупации, предупреждают о необходимости снять с автомобилей стикеры Z и V, георгиевские ленты. Пишут шпаргалки о том, как отвечать на вопросы на грузинской границе о Крыме, Сухуми и Цхинвали. Так, без официального наставления властей, грузинские пограничники ведут свою маленькую, но очень важную войну против лжи, которую Кремль вбивает в головы своих граждан.

Хотя, конечно, в Грузии есть и те россияне, которые изучают грузинский язык и искренне стараются разобраться в происходящем. И это важно.

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