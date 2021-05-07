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И Блинкен, и США понимают, что коррупция – это угроза нацбезопасности Украины

И Блинкен, и США понимают, что коррупция – это угроза нацбезопасности Украины

исполнительный директор Центра противодействия коррупции
07.05.2021, 09:03

Как и то, что Кремль использует коррупцию в Украине для гибридной войны не только с нашим государством, но и вообще против идеи демократии (укр.)

Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках робочого візиту в Україну зустрівся з представниками громадянського суспільства, бізнесу та антикорупційних органів.

Основний меседж Блінкена: рівень та якість підтримки України від США прямо залежить від рівня проведення реформ у галузі доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ є Міжнародний валютний фонд. 

Держсекретар не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в НАК Нафтогаз. Для нього важливим є сильні антикорупційні інституції, зокрема припинення атак на Національне антикорупційне бюро зі сторони влади. 

Визначальною буде судова реформа, успішність якої залежатиме від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування.

Блінкен запитав у нас поради, чим ще США можуть допомогти Україні, крім висловлення занепокоєння відкатом реформ у галузі антикорупції та доброго врядування.

Я подякувала Блінкену за особисті санкції проти Ігоря Коломойського і попросила не зупинятися на цьому прізвищу. Є ще ряд прізвищ і серед олігархів, і серед влади, котрі є причиною блокування критичних для країни реформ. Деякі з цих прізвищ ще й стоять за атаками на активістів та/або відсутністю розслідувань цих атак. І ці прізвища, зокрема їх активи та можливість подорожувати в країни розвинутої демократії, мають стати в фокусі уряду США.

І наостанок, на мою думку, план дій членства України в НАТО має стати новим безвізом для України. З чіткими вимогами реформ і дедлайнами ПДЧ буде дорожньою картою для влади, як не відхилятися від реформ для цілей національної безпеки. Тому попросила Блінкена допомогти Україні з отриманням ПДЧ НАТО.

В США і держсекретаря Блінкена є чітке розуміння, що корупція – це загроза нацбезпеці України, прирівняна до воєнної загрози зі сторони Росії. І що Кремль використовує корупцію в Україні для гібридної війни проти нас і загалом проти ідеї демократії.

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ОАСК корупція війна Росії проти України Тоні Блінкен суддя Вовк
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