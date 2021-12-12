Идеальный шторм в президентском треугольнике Байден-Путин-Зеленский

Переговоры в треугольнике Байден – Путин – Зеленский продемонстрировали, что ни о какой "наглой дипломатии" в исполнении Украины речь не идет. Речь идет о минимизации возможных потерь – от репутационных до человеческих и территориальных.

Объявленная в августе 2021 года "партнеронезависимость" Украины оказалась неактуальной довольно быстро. Уже в ноябре этого года США с помощью влиятельных медиа фактически заставили Украину признать факт концентрации российских войск вблизи наших границ. Дальше больше: президенты США и России провели двухчасовую видеоконференцию, в центре внимания которой была Украина.

Должен заметить, что после нее как-то перестали вспоминать, что президент США Джозеф Байден хорошо разбирается в украинских делах. Его сегодня больше волнуют свой рейтинг и способность поддерживать реноме лидера ведущей демократии мира.

По-моему, после выхода из Афганистана Байден, объявивший о намерениях баллотироваться на второй президентский срок, не может себе позволить проиграть России в борьбе за Украину. Гипотетическое поражение будет поднято на щит республиканцами, стремящимися к реваншу на промежуточных выборах в ноябре 2022 года. Однако это не означает кавалерийские атаки со стороны Белого дома и чрезмерного использования силового компонента.

Российско-американские отношения воспринимаются в Москве и Вашингтоне как продолжение советско-американского соперничества, которое несколько десятилетий определяло логику развития человечества. Поэтому "меры по восстановлению доверия" – нормальная практика в отношениях двух ядерных держав. Так можно объяснить готовность Байдена создать специальную структуру для обсуждения с Россией проблем безопасности, включая вопросы вступления Украины в НАТО. Его в Кремле считают для себя принципиально неприемлемым. Но создание Группы высокого уровня для обсуждения вопросов безопасности вряд ли будет позитивным для НАТО: в ее ряды вошли США, Великобритания, несколько стран Старой Европы, однако там нет постсоциалистических стран. Польша, Румыния, страны Балтии вряд ли будут в восторге от перспективы переговоров, о которых объявил, кстати, Путин, а не Байден.

Внимание заслуживают еще несколько шагов Кремля.

Путин, например, сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом (российский президент очень любит вспоминать резню в боснийской Сребренице в этом контексте), начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов пообещал "прекращать провокации украинских военных на Донбассе", а МИД России ультимативно требует от НАТО дезавуевать приглашение Грузии и Украины вступить в ряды Альянса, изданное в 2008 году. Интересно, не правда ли?

Прежде чем анализировать позицию Украины, вспомним, против кого США ввели санкции в прошлый четверг, накануне разговора Байдена и Зеленского. Это два юриста, Андрей Портнов – представитель команды Виктора Януковича с заметным пророссийским шлейфом, и председатель Конституционного Суда (незаконно отстраненный указом Владимира Зеленского) Александр Тупицкий. США вроде бы показали, что имеют на столе несколько вариантов развития отношений с Украиной, и выбор приоритетного зависит от действий Киева. И этот месседж выглядит красноречивым на фоне диалектического нежелания Байдена отправлять войска в Украину в случае расширения российской агрессии и готовности ввести против агрессора беспрецедентные экономические санкции.

Что может предложить Украина?

Малопонятен референдум, о котором заговорил Владимир Зеленский в эфире лояльного "1+1"? Радость по поводу появления еще одного формата, способного обсуждать урегулирование на Донбассе? Извините, но Россия не пойдет на уступки США, не получив чего от них. И "беспрецедентные санкции" для страны с самой большой в мире территорией и золотовалютными резервами более $600 млрд пока не выглядят поводом для уступок. На Банковой повторяют тезис о готовности к прямым переговорам Владимира Зеленского и Владимира Путина, но в Кремле предлагают говорить с их марионетками в Донецке и Луганске. Этот сценарий безусловно неприемлем, однако не менее опасно стремление "старших" обсуждать судьбу Украины без ее участия.

В последние месяцы Украина оказалась в центре идеального шторма, когда авторитарное ядерное государство стремится на ней продемонстрировать собственное стремление заставить считаться с собой весь мир.

В этих условиях логично искать пути консолидации общества, а не блефовать на весь мир. Иначе результат будет печальным.

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