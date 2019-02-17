Игра на понижение: Тимошенко, цена на газ и акценты Лагард

У Кристин Лагард, наверное, вынос мозга от некоторых наших политиков-популистов.

Нет, ну серьезно. Еще не став президентом Украины и не имея большинства в Верховной Раде, кто-то бежит впереди паровоза и нагло качает свои права перед мировыми финансовыми донорами. Малость перепутав, кто тут у кого просит и кому необходима помощь.

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Юлия Тимошенко пообщалась с главой МВФ и намекнула той, что следующее соглашение с МВФ должно учитывать снижение цены на газ. Мол бедная страна, то да сё, надо другие требования выставлять.

Для части украинского электората (как правило, малограмотных людей) картинка - то, что надо. Это понятно. Настоящая борьба за "зубожилых" избирателей, против которых власть устроила "тарифный геноцид".

А теперь представьте, насколько непредсказуемыми и потенциально непоследовательными мы выглядим для наших западных партнеров.

Ведь одно из обязательных условий для получения траншей МВФ в 2019 году - это повышение цен на газ до рыночного уровня. А тут есть угроза, что к власти придет человек, который "гарантирует" снизить цену на газ в два раза.

Полное впечатление, что МВФ хотят оставить в дураках. Действующий кабмин повышает цены - и МВФ дает кредит, а претенденты на следующий кабмин собираются снизить цены и при этом тоже получить кредит. Вообще одно не клеется с другим. Как можно бесконечно то снижать, то повышать цены на газ, и при этом получать кредиты?

Простите за неполиткоректность, но кто-то очень напоминает "Мадуро в юбке". Этот неприкрытый (а главное - вредоносный) популизм уже надоел до чертиков.

А потом вы удивляетесь, почему большая часть украинцев готова голосовать за кого угодно, хоть за клоунов, лишь бы не за этих политических пенсионеров с социалистическими взглядами.

(Источник - блог автора)

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