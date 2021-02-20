Или Россия и россияне изменятся, или исчезнут на свалке истории

Ко мне часто в комментарии заходят россияне и обвиняют в том, что я не люблю Россию и вообще русофоб. Это грязные инсинуации. Потому что к России, как территориальному образованию, я отношусь абсолютно индифферентно, как к тому же Сомали или Бора-Бора. Хотя, нет. Есть все же отличие.

На Бора-Бора я хочу побывать, а вот на Россию ехать не хочу. Особенно пока там Владимир Путин, путиноиды и регулярно используют яд "Новичок" по отношению к тем, кто им не нравится. А я почему-то Кремлю очень сильно не нравлюсь. Но это взаимно.

При этом мне есть их за что не любить. Ведь это не Украина напала на Россию, не мы аннексировали Сочи и не мы оккупировали Хабаровский край. Кстати, на территории последнего идет ползучее окитаевание. И это хорошо. Потому что рано или поздно эта территория отвалится от России, как и многие другие. Но речь не об этом.

Речь о том, что мне есть за что не любить власть России и стадо, поддержавшее ее действия.

Кстати, это ведь не я выпустил сюжет на НТВ о спецотряде карателей под руководством Борислава Березы, в составе которого снайпером служит биатлонистка Елена Пидгрушная и который устраивает геноцид народа донбаЗа. Не я рассказывал о распятом мальчике в трусиках из Славянска. И это точно не я давал Шарию задачи тявкать на меня. Так что у меня есть все причины не любить мерзавцев, которые все это говорили и делали.

Поэтому к территориальному образованию у меня нет любви или антипатии, а вот тех, кто с 2014-го поддержал всестороннюю агрессию против моей страны, громко или молчаливо, я презираю. И мое отношение к ним не изменится. Это как невозможно полюбить изжогу. От нее можно хотеть избавиться.

И последнее.

Россияне часто обвиняют Украину и украинцев в том, что мы, по их представлениям, продались "проклятому Западу". Это очень смешно и глупо, хотя в России привыкли во всех своих бедах обвинять "пиндосов и гейропейцев", а не свои вороватость, глупость, хамство, лень и слабость. А ведь все проще.

Это у россиян синдром брошенных девиц, когда парень встречается с девушкой, но затем бросает ее, видя, что она хамоватая, неумная, вечно бухающая, редко принимающая душ, а потому дурно пахнущая и при этом крайне агрессивная. А парню хочется встречаться и строить отношения с опрятной, умной, надежной, красивой и адекватной девушкой одновременно. Вот в Кремле и бесятся. Не себя пытаются исправить, а обвиняют всех вокруг и не могут понять, что Украина не хочет жить по правилам современной России, а ближе нам и желанней модель современного западного цивилизованного мира. Поэтому и истерят путиноиды. От обиды.

Единственное, что радует, так это то, что в России не все такие. Есть там умные, порядочные, талантливые. Но их так мало, что эта ложка меда не в состоянии исправить вкус бочки дерьма замотанной в триколор.

Может ли это измениться? Да, конечно. Например, Германия удалось. И страна, бывшая колыбелью нацизма, в которой массово истребляли евреев, сегодня находится в более чем дружеских и партнерских отношениях с Израилем. Но Германия изначально признала свои вину и ошибки, провела работу над ошибками и покаялась. А Россия... Пока она на это не способна. Значит пока все так и будет. Но, как говорил царь Соломон, "И это пройдет". Поэтому или Россия и россияне изменятся, или исчезнут на свалке истории. И выбор за ними. Хотя времени у них не так уж и много.

Так что нет у меня русофобии, а вот брезгливость и презрение, по отношению к мерзавцам, есть. И меня такой баланс устраивает.