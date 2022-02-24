Именно сейчас определяется, кто из нас останется на карте мира – Украина или Россия

Друзья, сегодня нас ждет наибольшее испытание в нашей новейшей истории.

Именно сейчас определяется, кто из нас останется на карте мира – мы или Россия.

Но я уверен, что победим именно мы. Президент РФ Владимир Путин тщетно пытается остановить и вернуть вспять историческое развитие народов к демократии и свободе.

Никому это не удавалось, не удастся и ему.

Все органы власти остаются в Киеве и работают в режиме военного положения. Мы обеспечим управляемость государством и вооруженными силами Украины и разобьем врага.

Украинская армия отражает атаки противника и защищает каждый сантиметр украинской земли. Украинская дипломатия мобилизует в поддержку Украины весь цивилизованный мир. Украинский народ должен сохранять спокойствие и поддержать свою армию и свое государство.

Мы дадим отпор врагу! Слава Украине!

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