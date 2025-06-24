Переведен с оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee



Современная международная ситуация обусловлена прежде всего столкновением двух культурных наследий в мире. Причины этого столкновения кроются не только в конфликте интересов Востока и Запада, но и в различии между двумя генеральными путями развития человечества, унаследованными еще из античности.

С одной стороны, в этом противостоянии – бывшая культура кочевников, то есть воинственных скотоводов, а с другой – демократия как традиция государственного устройства, происходящая из античной Греции, в частности из классического периода Афин.