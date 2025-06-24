Думка
Імперії без процвітання: історичне коріння путінської деспотії
Юрій Кочінев
Естонський військовий історик, письменник і публіцист
Перекладено з оригінальної публікації з відома й дозволу редакції Postimees.ee
Сучасна міжнародна ситуація зумовлена насамперед зіткненням двох культурних спадщин у світі. Причини цього зіткнення криються не лише в конфлікті інтересів Сходу і Заходу, а й у відмінності між двома великими шляхами розвитку людства, успадкованими ще з античності.
З одного боку, у цьому протистоянні – колишня культура кочівників, тобто войовничих скотарів, а з іншого – демократія як традиція державного устрою, що походить з античної Греції, зокрема з класичного періоду Афін.
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