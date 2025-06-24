Перекладено з оригінальної публікації з відома й дозволу редакції Postimees.ee



Сучасна міжнародна ситуація зумовлена насамперед зіткненням двох культурних спадщин у світі. Причини цього зіткнення криються не лише в конфлікті інтересів Сходу і Заходу, а й у відмінності між двома великими шляхами розвитку людства, успадкованими ще з античності.

З одного боку, у цьому протистоянні – колишня культура кочівників, тобто войовничих скотарів, а з іншого – демократія як традиція державного устрою, що походить з античної Греції, зокрема з класичного періоду Афін.