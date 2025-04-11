Кристофер Каволи, американский четырехзвездный генерал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, недавно прокомментировал общие российские потери в войне РФ против Украины.

Напоминая об общих потерях, которые приближаются к одному миллиону, он отметил, что "российские командиры по-прежнему делают упор на количество и массу, а не на мастерство и оперативную смекалку".

Все верно: Россия иначе никогда и не воевала, даже ее большие победы в истории тоже были обусловлены количеством и массой, а не мастерством или умением.

Та же Полтава — просто смотрим на диспозицию, развертывание сил, а также количество шведов и русских в том сражении.

Причем шведы, на минуточку, атаковали!

А Полтава — это важнейшая битва в истории русских.

И вот эта важнейшая битва — это тоже история о количестве "мяса", а не о каком-то мастерстве и смекалке.

В этом смысле меня всегда удивляло постоянное возмущение россиян или их родственников: мол, тут плохо подготовили, а тут кинули в бой всего-то после пары недель, а тут нас послали целенаправленно, чтобы "обнулить" и т. д.

Стоило бы хорошо знать свою же историю и понимать, что вас власть всегда считала и держала за скот и что воевать большой массой, не считаясь с большими потерями, — это не какой-то прокол, это основа государственной стратегии.

Целенаправленной и осознанной стратегии, которая была всегда — что при нынешней власти, что при советской, что при царской.

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