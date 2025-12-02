От фальшивых монет до "аналоговнетных" ракетных мультиков: Кремль охотно верит в собственную ложь, реальность для него слишком мрачная

Когда кто-то удивляется, что кремлевские элиты одинаково легко создают разнообразные фейки и так же легко сами верят в свою ложь, знатоки нумизматики только пожимают плечами. Для них эта тема давно стала привычной – даже перестала быть проблемой.

Потому что в мировой нумизматике (а это не только вспомогательная историческая дисциплина, но и традиция коллекционирования монет, из которой эта дисциплина и выросла) известен чисто российский исторический феномен, который связан не с денежным обращением как таковым, а именно с коллекционированием.

И с фейками.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net