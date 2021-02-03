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Информационной гидре Кремля пытаются отрубить голову. Но на месте одной могут вырасти две

Информационной гидре Кремля пытаются отрубить голову. Но на месте одной могут вырасти две

общественно-политический деятель
03.02.2021, 13:11

Вот что я хочу сказать о санкциях Владимира Зеленского по группе каналов Виктора Медведчука

1. Эмоционально – я в восторге. 

Более того, на эти каналы я принципиально не хожу. Да, российской информационной гидре пытаются отрубить голову. Правда помню, что на месте одной отрубленной головы у гидры вырастают две, если не прижечь. И об этом дальше.

2. Как сторонник правовых решений, я в шоке от безграмотности Указа. Санкции вводятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО против иностранных граждан или государств. Но если Служба безопасности Украины завтра покажет нам российский паспорт Тараса Козака, то тогда можно будет сказать, что гидре голову прижгли. 

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Если же у него нет иностранного паспорта, то это будет очередной факап президента Владимира Зеленского, который сравним с пуком в лужу. 

Против украинских граждан используют уголовный кодекс. За два года президентства Зеленский мог бы это понять.

3. Вопрос с реализацией Указа и с тем, что начнутся вопли про атаку на свободу слова. Включатся западные институции с Дуней Миятович (комиссар Совета Европы по правам человека. – Ред.), которые не сильно хотят разбираться в наших нюансах и понять, что 112, NewsOne и Zik – это не новостные каналы, а пропагандистские. 

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Я просто помню истерику на комитетах ПАСЕ, когда Верховная Рада в 2018-м приняла постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении телеканалов "112 Украина" и Newson. Хорошо помню.

А еще, у меня большие опасения того, что Зеленский будет соответствовать присказке "аппетит приходит во время еды", а, значит, следующими могут быть "Прямой", 1+1 или Украина-24. Все может быть. 

Поэтому я за соблюдение законов, хотя большинство наших сограждан за торжество справедливости. 

При всем этом я помню старую мудрость юристов – "Закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна". Поэтому я за то, чтобы писать законы, которые будут справедливы, и исполнять их.

Извините, если этим постом вылил ушат холодной воды на вас в момент эйфории.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
NewsOne ZIK медведчук 112 канал санкции против каналов Медведчука

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