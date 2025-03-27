Сколько у вас в ленте сейчас информации о Китае? А он действует, а не просто ждет…

Управляемый хаос информационных сообщений не в полной мере отражает то, что на самом деле происходит.

Сколько у вас в ленте сейчас информации о Китайской Народной Республике? А ведь она активно действует, а не просто ждет…

А когда вы в последний раз слышали о Кооперативной Республике Гайана? А она существует… Более того, в июне этого года будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Просто чтобы было понятно: мы делаем выводы о реальных фактах только на основе урезанного массива информации, с дозированной правдой, да еще и направленной на достижение определенных целей теми или иными международными Актерами.

И, в большинстве случаев, не из первоисточников, а через посредничество медиа, комментаторов, политологов…

Не воспринимайте некритично этот "параллельный информационный мир"! Учитывайте только реальные и подтвержденные факты и действия.

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Чтобы не стать объектом манипуляций, вам просто нужно принять, что поток информации практически никогда не даст вам всей ПРАВДЫ, или же самим стать субъектом, который этим потоком управляет.

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