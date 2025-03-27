Скільки у вас у стрічці зараз інформації про Китай? А він багато робить, а не просто так чекає…

Керований хаос інформаційних повідомлень не відображає повною мірою того, що насправді відбувається.

Скільки у вас у стрічці зараз інформації про Китайську народну республіку? А вона багато що робить, а не просто так чекає…

А коли Ви останній раз чули про Кооперативну Республіку Гаяна? А вона є... Щобільше, буде головувати в Раді Безпеки ООН у червні цього року.

Просто щоб було зрозуміло: ми робимо висновок про реальні факти лише з урізаного масиву інформації, з дозованою правдою та ще й спрямованої на досягнення своїх цілей тими чи іншими міжнародними Акторами.

Та ще й переважно не з першоджерел, а через посередництво медіа, коментаторів, політологів…

Не сприймайте некритично цей "паралельний інформаційний світ"! Враховуйте лише реальні й підтверджені факти та дії.

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Щоб не стати об'єктом маніпуляцій, Ви маєте просто прийняти те, що потік інформації практично ніколи не дасть Вам усієї ПРАВДИ, або самим стати суб'єктом, який цим потоком керує.

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