Инспектирование в интересах России, Или новый этап разрушения украинской государственности

9 сентября, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы Донецкой области при участии координатора от ОБСЕ. Но уже 10 сентября, Офис президента Украины опубликовал заявление, что инспекция отменена. Причина - боевики выдвинули ряд требований, которые "противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".

Несмотря на это, само решение о совместном инспектировании представителей жертвы агрессии с представителями агрессора под прикрытием ОБСЕ следует рассматривать, как начало нового этапа активных мероприятий Кремля по пошаговому разрушению хрупкой украинской государственности, и прикрывать эти мероприятия украинским законодательством уже не получится.

На сайте Офиса президента Украины разместили коммюнике со ссылкой на пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – "ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения, и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов".

Однако ни в той части пункта 2 данного Комплекса мер, ни в иных пунктах этой навязанной Украине силой "договоренности" не предусматривается совместное инспектирование представителей ВСУ и российских оккупационных сил при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Пользуясь случаем, хотелось бы в очередной раз напомнить о сути Минских договоренностей (Минск 1 и 2):

• их заключение явилось результатом угрозы силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН;

• являются актами государственной измены в преступных интересах страны-агрессора;

• утратили политическую силу в связи с изменением предмета договоренностей (после введения в действие Минских соглашений, Россия осуществила полную оккупацию ОРДЛО);

• их действие закончилось 31 декабря 2015 года;

• подписаны ненадлежащими субъектами;

• в них идет речь о ненадлежащих предметах соглашения, а именно в первую очередь о некоем внутреннем конфликте, вместо международного вооруженного конфликта, сторонами которого являются Россия и Украина.

В этой связи, решение ТКГ "Об инспектировании представителей ВСУ с оккупантами и их пособниками" следует рассматривать также, как акт незаконного вмешательства в деятельность ВСУ по защите территориальной целостности и суверенитета Украины в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта.

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Это решение является исполнением воли президента России Владимира Путина, который регулярно повторяет заученные фразы-штампы о необходимости прямого диалога "сторон" (руководства Украины и представителей временных российских оккупационных администраций).

По некоторым данным, в состав "инспекции" были включены военнослужащие ВС РФ, под прикрытием обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ и СЦКК.

А само по себе выдвижение противником в зону "инспектирования" наблюдателей, снайперов и использование беспилотных летательных аппаратов для разведки, свидетельствует о том, что враг готовится к проведению информационно-психологической операции по политическому "опущению" жертвы путем демонстрирования превосходства агрессора и оккупанта над жертвой.

Фактически, 9 сентября 2020 года, можно считать днем создания прецедента "прямого диалога" на уровне ВСУ и российских оккупационных сил, при условии, что если таковой "диалог" таки состоится.

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В дальнейшем, этот уровень планируется постепенно повышать до уровня руководителей высших органов исполнительной власти с представителями структур оккупационных администраций. И так, вплоть до прямого диалога президента Украины с путинскими марионетками, наместниками ОРДЛО.

Сложившуюся ситуацию следует рассматривать, как беспрецедентную попытку Путина и его окружения с помощью своих агентов влияния в высших органах власти Украины повысить значимость представителей оккупационных администраций и одновременно снизить позиции Украины для "прямого диалога" с целью перехода из агрессора и оккупанта в гаранта умиротворения жертвы агрессии и ослабления санкционного режима.

Если созданный прецедент таки произойдет, устоится и перейдет на более высокий уровень взаимодействия жертвы и оккупанта, будут следующие последствия:

Через ТКГ в Минске, усилится управляемость военно-политическими процессами в Украине со стороны Кремля. С помощью своей политической агентуры в органах Европейского Союза, Путин будет пытаться ослабить санкционный режим в отношении России.

3. Путин и его ОПГ расширят для себя возможности ухода от индивидуальной и коллективной ответственности за преступления агрессии и оккупации России против Украины, в частности Украине придется восстанавливать разрушенный Донбасс за счет граждан-налогоплательщиков.

4. Усилится агентурно-подрывная деятельность Кремля на территории Украины.

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