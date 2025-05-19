И как с этим обстоят дела в Украине

США, Китай, Израиль, Украина, Россия — большая ставка делается на ИИ в войне и развитие технологий.

Кратко о том, что происходит сейчас.

США — более 800 проектов Пентагона с ИИ. $1,8 млрд в 2024 году. Центры JAIC, CDAO, AIRCC. Применение LLM-моделей в штабах: анализ разведданных, помощь командирам, планирование ударов. Проект Maven — ИИ определяет цели для дронов. США и страны НАТО считают, что Россия и Китай технологически отстают, и в ИИ Запад имеет безусловное преимущество.

Китай разрабатывает стратегию "интеллектуализации войны". Цель — стать №1 к 2030 году. Пекин доработал Llama от Meta и создал собственную ChatBIT для армии. 90% возможностей GPT-4 оказались в руках китайской армии. Они обучают собственные ИИ-модели, которые будут использоваться как в кибервойне и информационном противостоянии, так и в автономизации дронов.

Израиль — сейчас они первые на поле боя. Система Lavender определила 37 000 целей в Газе. Облачные LLM в реальном времени анализируют информацию с дронов, спутников, быстро определяют местоположение боевиков и врагов Израиля. Систематизируют разведданные и за секунды выдают решения. "Железный купол" — алгоритмы решают, какие ракеты сбивать. Израиль не скрывает: технология — ключ к выживанию.

Россия пытается использовать дроны с ИИ по-китайски. Делают ставку на шахеды, которым хотят добавить компьютерное зрение. Но без китайских технологий из этого ничего не выйдет. Хакеры ФСБ/ГРУ тестируют ИИ для кибератак. Стратегия россиян — массовость, дешевизна, минимальный ИИ из-за нехватки технологий.

Об Украине будет коротко, по соображениям безопасности. Сотни стартапов, дроны с ИИ, активное использование ИИ в разведке. Автоматизация до 99% аналитической работы — это то, чем занимаемся и чего достигнем.

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