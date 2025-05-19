І як з цим справи в Україні

США, Китай, Ізраїль, Україна, Росія – велика ставка робиться на ШІ у війні та на розвиток технологій.

Коротко про те, що зараз відбувається з цим.

США – понад 800 проєктів Пентагону зі ШІ. $1,8 млрд у 2024 році. Центри JAIC, CDAO, AIRCC. Застосування LLM моделей у штабах: аналіз розвідданих, допомога командирам, планування ударів. Проєкт Maven – ШІ визначає цілі для дронів. США і країни НАТО вважають, що Росія і Китай технологічно відстають і у ШІ Захід має безумовну перевагу.

Читайте також Як скандальний експеримент з АІ-ботами поставив під велике питання майбутнє демократії

Китай розробляє стратегію "інтелектуалізації війни". Мета – стати №1 до 2030 року. Пекін доопрацював Llama від Meta й створив власну ChatBIT для армії. 90% можливостей GPT-4 опинилися в руках армії Китаю. І вони навчають власні ШІ-моделі, які будуть використані як у кібервійні, інформаційному протистоянні, так і в автономізації дронів.

Ізраїль – вони зараз перші на полі бою. Система Lavender визначала 37 000 цілей у Газі. Хмарні LLM у реальному часі аналізують інформацію з дронів, супутників, швидко визначають розташування бойовиків і ворогів Ізраїлю. Систематизують розвіддані й за секунди видають рішення. "Залізний купол" – алгоритми вирішують, які ракети збивати. Ізраїль не приховує: технологія – ключ до виживання.

Росія намагається використовувати дрони зі ШІ по-китайськи. Роблять ставку на "шахеди", яким хочуть додати компʼютерний зір. Але без китайських технологій з цим нічого не вийде. Хакери ФСБ/ГРУ тестують ШІ для кібератак. Стратегія росіян – масовість, дешевизна, мінімальний ШІ через брак технологій.

Читайте також Штучний інтелект та інформаційна війна майбутнього

Про Україну буде коротко, з міркувань безпеки. Сотні стартапів, дрони з ШІ, активне використання ШІ в розвідці. Автоматизація до 99% аналітичної роботи – це те, чим займаємось і чого досягнемо.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net