Историческое решение: Канада готовится конфисковывать активы РФ для репараций Украине

Канада в шаге от революционного, действительно исторически важного решения — принятия законопроекта, который позволит использовать заблокированные российские активы для поддержки и помощи Украине.

Нормы о возможности продажи и перераспределения конфискованных активов прописаны в билле С-19 об исполнении бюджета. Он уже прошел второе чтение в сенате Канаде (соответствующее решение принято 14 июня 2022 года) и в ближайшие недели может стать действующим законом.

В проекте закона прописана норма, что арестованные активы могут быть использованы для восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности.

Учитывая, что и сейчас, и после войны Украине потребуется очень много средств, а Россию будет крайне сложно заставить быстро платить репарации, украинскому народу будет нужна помощь наших международных партнеров. Справедливо, если в первую очередь за войну заплатит Россия. И конфискация российских активов будет являться источником этих средств.

Очень круто, что именно Канада демонстрирует лидерство в западном мире по вопросу конфискации российских активов и дальнейшей передачи этих ресурсов для нужд Украины.

О каких объемах ресурсов идет речь

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила 13 мая 2022 года, что санкции введены против 1200 физических и юридических лиц, у части из них в Канаде арестованы и денежные средства, и движимое, и недвижимое имущество.

RCMP (канадская федеральная полиция) сообщила, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, было заморожено $123 млн подсанкционных лиц, кроме того, были заблокированы операции на сумму еще $289 млн. Таким образом, речь идет о $412 млн в денежных активах. Кроме того, пока не получили денежную оценку арестованное движимое и недвижимое имущество.

$412 млн – примерно 1,5% от заблокированных в мире активов России. Кажется, это не очень много. Но это годовой бюджет Запорожья. 60% годового бюджета Харькова. Это половина денег, необходимых для восстановления Ирпеня.

Но главное – это будет прецедент, что деньги агрессивных диктатур могут быть конфискованы и переданы жертвам этих режимов.

После этого решения, мы надеемся, последуют соответствующие аналогичные решения от Великобритании, США, Австралии, Европейского Союза. Очень важно, чтобы другие страны быстрее брали пример с Канады и вырабатывали механизм конфискации российских активов и передачи их в фонды поддержки и восстановления Украины.

Наши канадские друзья тоже активно лоббируют это решение. Вице-премьер-министр и министр финансов Христя Фриланд на встрече министров финансов G7 продвигала идею принятия аналогичных законов в других странах "семерки".

Все ли безоблачно с деньгами, которые планирует конфисковать и передать на нужды Украины Канада?

Нет. Есть два препятствия, которые могут замедлить поступление этих денег на украинские нужды.

Первое – темпы продажи неденежных активов. После утверждения С-19 состоится оценка потенциальной стоимости этих активов и определена процедура продаж на аукционе. Продажи неденежных активов могут растянуться на несколько лет, поэтому эти средства Украина получит очень постепенно.

Второе – по поводу денежных активов – определение механизма распределения и получения средств. Украинское правительство объективно не внушает доверия как распорядитель средств. Поэтому канадские парламентарии в частных разговорах подчеркивают, что пока не могут ответить, кто получит эти доходы – международные организации, выполняющие гуманитарные миссии или работы по восстановлению, или непосредственно украинское правительство. И что для них крайне важно предусмотреть антикоррупционные меры.

Премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя тему распоряжения денежными средствами, заявил, что граждане Украины будут вовлечены в принятие решений, что делать с арестованными активами. "Как и многое по поводу конфликта в Украине – ничего об Украине, без Украины", – сказал премьер.

Прекрасно понимаю опасения наших партнеров относительно коррупционных рисков и необходимости многоуровневого контроля за использованием средств. К сожалению, сейчас многие украинские политические классы и государственные служащие пытаются использовать войну для отката антикоррупционных реформ и атаки на антикоррупционную инфраструктуру.

В условиях, когда Украина почти год нарушает обещание назначить нового главу антикоррупционной прокуратуры, доверять украинскому правительству бесконтрольно использовать средства неуместно.

Но все же настроения наших партнеров позволяют смотреть на ситуацию вполне оптимистично. Канада, США, Европа и весь цивилизованный мир каждый день все больше отдают себе отчет, что если не победить президента РФ Владимира Путина сейчас, российская военная машина не удержится в пределах Украины и России. Бомбы начнут падать на Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, другие страны НАТО. Миру будет грозить продовольственный кризис и дальнейший российский энергетический шантаж.

Кроме того, почти все ведущие политики в странах-партнерах уже поняли, что с Путиным невозможно ни о чем договариваться. И понимание этого ведет к более оперативной выработке механизмов предоставления Украине необходимой помощи. Лидерство Канады – одного из ключевых стратегических партнеров Украины – в этом процессе гарантирует результативность и нашу общую победу над путинской тиранией.

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