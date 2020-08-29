Истории спецслужб. Как Аль-Каида вошла в доверие к ЦРУ и убила лучших спецагентов

КУДА ВЕДУТ СЛЕДЫ ЗВЕРЯ. История гибели лучших спецагентов ЦРУ на Ближнем Востоке

В 2009 году группа спецагентов Центрального разведывательного управления США вышла на след "правой руки" Усамы бен Ладена. Это был триумф многолетней и трудной работы разведки: собранная накануне информация говорила, что агенты сужают круг и скоро обнаружат логово зверя.



Завербованный агент, неоднократно проверенный в работе, заверил, что обладает необходимой информацией о верхушке Аль-Каиды. Группа лучших спецагентов отправилась на встречу с источником в глухие горы Афганистана на американскую базу Чапмен в провинции Хост.

Сегодня рассказываю историю, которая стала одной из самых страшных страниц в летописи ЦРУ. Ее изучают на курсах по подготовке оперативников как пример. Знать ее детали и осознавать ее выводы - отличительная черта любого будущего или действующего сотрудника спецслужб.

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ. В группу входили семь офицеров разведки - самых лучших на Ближнем Востоке. Пять мужчин и две женщины. Их прямой задачей было найти информацию, которая поможет уничтожить лидеров террористов. Группа уже несколько лет охотилась за главарями Аль-Каиды: успела построить сеть информаторов, завербовать множество агентов. Десятилетия опыта.

Работа была успешной и приводила к смерти главарей среднего звена, за что спецагентов отмечали на самом высшем уровне. Многие в Белом доме полагали, что именно этим оперативникам удастся первыми положить на стол президента последний доклад перед отправкой ликвидаторов к "цели номер один".

РАССКАЗЫВАЕТ ЖУРНАЛИСТ МАРК МАЗЗЕТТИ: "В группу разведчиков входили две женщины - причем та, что ею руководила, считалась одним из самых опытных экспертов по Аль-Каиде. Еще до терактов 11 сентября она входила в подразделение, которое охотилось за Усамой бен Ладеном, и была одной из тех, кто бил во все колокола об угрозе Аль-Каиды".

Один из собеседников The New York Times вспоминает, что руководитель группы "обладала энциклопедическими знаниями о высшем руководстве Аль-Каиды и была настолько знакома с различными перестановками имен лидеров, что могла взять фрагменты разведывательной информации и построить из них мозаику операций Аль-Каиды". Она была одной из первых в ЦРУ, кто занимался этой организацией.

Двое мужчин-агентов в группе работали под прикрытием частной военной компании Xe Services (ранее называлась Blackwater) и представляли силовое прикрытие.

Родственники членов группы ничего не знали о работе своих близких на ЦРУ. Для жен, мужей, детей и друзей они были "работниками Госдепа", а частые выезды объяснялись "правительственными командировками".

В целом они формировали "мозг ЦРУ" на Ближнем Востоке. Но при этом, как рассказывают их коллеги, это не были люди, которые "записывали что-то в компьютер или в блокноты". "Все было в их головах", - говорит сотрудник ЦРУ.

Работа ЦРУ в районе афгано-пакистанской границы очень сильно отличается от любого другого региона мира. Дело в том, что если обычно оперативник допускает ошибку - его судят, затем депортируют в США. В крайнем случае оставляют сидеть за решеткой. Но в афгано-пакистанском регионе оперативники действуют среди племен, которые не знают, что такое дипломатия. И если оперативник ошибается - его просто убивают.

База Чапмен является центральным звеном в поиске и уничтожении главарей террористов. Именно туда отправилась группа офицеров ЦРУ, чтобы провести встречу с ценным агентом иорданских спецслужб - союзников ЦРУ.

ВСТРЕЧА НА БАЗЕ. Хумам аль-Балави работал врачом в Иордании. В Стамбуле, где учился, познакомился с женой Дафни Бирк, которая позже напишет книгу "Бен Ладен - Че Гевара Востока", в которой восхищается террористом. Сам Балави под псевдонимом на различных сайтах занимался экстремистской агитацией, в результате чего попал в поле зрения иорданских спецслужб. Его задержали, перевербовали и отпустили.

Затем он был успешно внедрен в ряды Аль-Каиды, передавая сведения спецслужбам. Благодаря Балави удалось уничтожить несколько важных главарей Аль-Каиды. Его информация существенно продвигала операцию по обнаружению бен Ладена вперед.

Однажды Балави позвонил куратору и попросил о срочной встрече с американцами, которые искали "второго человека в Аль-Каиде". Информация не терпела отлагательств, по словам Балави. Он говорил, что она быстро утратит актуальность, все надо делать прямо сейчас.

Иорданские спецслужбы в лице члена королевской семьи поставили в известность ЦРУ. Встречу с ценным источником было решено провести на американской базе Чапман.

На следующий день вечером 30 декабря 2009 года Балави прибыл на базу. Он вез важное послание, которое должно было "абсолютно перевернуть" усилия по поиску главарей Аль-Каиды. Речь шла о местонахождении Аймана Завахири.

Завахири - уроженец Египта, который когда-то работал хирургом-офтальмологом, но к 2009 году уже много лет как руководил операциями вместе с бен Ладеном. Он присоединил к Аль-Каиде собственную террористическую организацию - крупнейшую в Египте. И стал идеологом Аль-Каиды. Голосом Аль-Каиды. Правой рукой бен Ладена. Появлялся в эфирах Al Jazeera и принимал ответственность за совершенные боевиками теракты. Уничтожение Завахири стало бы огромным успехом спецслужб.

Агента Балави встретили за периметром базы. И на автомобиле сопроводили внутрь. Он зашел в помещение, где ему предстояло лично познакомиться с агентами ЦРУ и сообщить детали срочного послания.

Американцы, в свою очередь, чтобы установить с источником более крепкие отношения, решили отпраздновать его недавний день рождения - испекли торт. Все было готово для праздника.

Когда вокруг Балави собрались семеро агентов, а также представитель иорданских спецслужб, мужчина привел в действие бомбу. Спецагенты ЦРУ и капитан иорданской спецслужбы погибли на месте.

ДВОЙНОЙ АГЕНТ БАЛАВИ. Внутреннее расследование ЦРУ подтвердило, что ранее Балави предоставил множество полезной информации. Он был связан с террористами, но помогал иорданским спецслужбам и ЦРУ бороться с боевиками.

Как выяснилось, чтобы установить более доверительные отношения, агенты решили не обыскивать Балави и провели его на базу без досмотра.

В результате взрыва всего за секунду была обезглавлена центральная ячейка ЦРУ по поиску и уничтожению главарей Аль-Каиды. Одна ошибка, одно неосторожное действие повлекло гибель всех ключевых офицеров американской разведки в регионе.

Кроме того, куратором Балави со стороны Иордании был член королевской семьи - капитан отдела зарубежных операций Управления общей разведки Иордании Али бин Зайд. Это значительно добавляло веса контакту с источником. Мужчина погиб вместе с сотрудниками ЦРУ. В церемонии погребения члена королевской семьи участвовал король Абдалла.

Иордания - много лет ключевой союзник США в регионе. Спецслужбы страны участвуют в американских спецоперациях.

После теракта Al Jazeera опубликовала обращение Балави, записанное перед взрывом. В нем террорист говорил о себе и встрече с агентами ЦРУ в прошедшем времени и как об успешной операции по убийству американцев.

Он говорил, что ему удалось договориться о встрече с "целой группой спецагентов ЦРУ". Сначал он, по его словам, планировал похитить и убить своего куратора из иорданских спецслужб, но решил воспользоваться возможностью убить агентов ЦРУ.

"Мы планировали осуществить что-нибудь, но получили гораздо больший подарок. Подарок от Аллаха, который предоставил нам очень ценную добычу: американцев из ЦРУ", - говорил Балави.

"Для меня стало ясным, что пояс мученика станет лучшим способом преподать урок иорданской разведке и ЦРУ", - добавлял террорист.

Он также заявлял, что убийство американцев — это месть за ликвидацию главы пакистанского Талибана, уничтоженного в результате удара американских беспилотников.

На другой записи Балави обвинил власти Иордании в помощи США в уничтожении нескольких главарей террористов в Ираке, Ливане, Афганистане и Пакистане. "Иорданская разведка служит как нанятый пес", - заявил Балави, зная, что когда опубликуют записи, он будет уже мертв.

***

Сам факт успешного внедрения агента Аль-Каиды в круг главных специалистов ЦРУ - сенсация. Балави сыграл с американцами в игру: пожертвовал несколькими фигурами среднего звена, которых сдал, чтобы войти в доверие и нанести удар.

Теракт на базе Чапман и убийство семерых офицеров вошел в учебники как пример плохой работы с завербованными агентами. Для ЦРУ массовая потеря лучших оперативников обернулась катастрофой. Потерю было трудно восполнить. Но это же придало сил и решимости.

2 мая 2011 года - через год после этих событий - американские спецслужбы вывели спецназ на местоположение Усамы бен Ладена в Пакистане. Не поставив в известность власти страны, спецназ на вертолетах высадился у особняка бен Ладена и ликвидировал террориста. Оперативники ЦРУ помогали "на месте". Тело было перевезено в Афганистан для опознания и в течение суток после ликвидации захоронено в море.

Айман Завахири возглавил Аль-Каиду и стал новой главной целью ЦРУ. В июле 2011 года Завахири позвал "всех приверженцев ислама" на войну в Сирии. Появилась террористическая организация Исламское государство. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Этой историей я хочу показать, что провалы - вовсе не повод опускать руки. Теракт на базе Чапман заставил спецслужбы США переосмыслить свою работу, американское общество прошло через расследование, а спецслужбы предоставили публичные ответы, почему операция провалилась и погибли американские граждане.

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