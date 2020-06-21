Истории спецслужб. Как Путин сломал лучшего друга

20 лет Путин правит Россией. И за это время стал долларовым миллиардером. Его спецслужбы опутали целые страны, а сама Россия превратилась в террористическую организацию, которая взрывает, калечит, убивает и ворует. Все это не ради великой цели. Для людей и телевизионной картинки - патриотический пафос, борьба с Америкой и Украиной. Но для себя - деньги. Очень много денег. Вот только стыдно самому быть носителем миллиардов - не объяснишь народу, почему надо затягивать пояс в священной борьбе. Поэтому все деньги носит крестный отец дочери. Рассказываю историю виолончелиста Ролдугина, который стал хранителем главной тайны. Четыре этапа жизни несчастного человека, сломанного Путиным.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: ПУСТЬ БУДЕТ МУЗЫКА. В биографической книге о Путине "От первого лица" за 2000 год Ролдугин, задолго до будущих катаклизмов в его жизни, откровенно рассказывает: "Володя учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел".

"Потом меня забрали в армию, я служил в Ленинграде. Он как-то приехал ко мне на своем "Запорожце". Я через забор перелез и убежал в самоволку. И мы поехали кататься на машине по ночному Ленинграду. У машины глушитель был сломан, мы с ним гоняли и пели песни", - рассказывает будущий миллиардер.

Сам Путин в книге говорит, что машину семья в лотерею выиграла. "Долго думали, что с ней делать... Родители решили меня побаловать. Отдали "Запорожец" сыночку, и он на нем благополучно рассекал. Я на этом "Запорожце" все время ездил... Лихачом был". Потом, конечно, человека сбил, но не отвлекаемся.

Ролдугин знал все о его женщинах. О его врагах. О его друзьях. О его жизни. Участвовал в дворовых драках рядом с ним. Это не просто случайный знакомый. И с женщинами гуляли вдвоем. А впоследствии Ролдугин стал крестным отцом старшей дочери Путина Марии.

Еще Ролдугин учил Путина говорить. "Он в принципе человек очень эмоциональный, но эмоции выражать совершенно не умел. Я ему, например, говорил: "Вовка, ты же просто страшно разговариваешь. Как же ты говоришь так?".

"Сейчас-то он, конечно, Цицерон по сравнению с тем, как говорил тогда. Я ему объяснял: "Ты говоришь очень быстро, а никогда не надо говорить быстро", - говорит Ролдугин.

По его словам, будучи артистом, он хотел "помочь" Путину: "Эмоции-то у него сильные были, а в форму их облечь он не мог. Потому что служба, мне кажется, накладывала штампы на его речь".

Ролдугин признается: "Вовка сразу сказал мне, что работает в КГБ. Практически сразу. Может, он и не должен был этого делать. Некоторым говорил, что работает в милиции".

"Перед отъездом в Германию у них Маша родилась. У моего бывшего тестя была дача за Выборгом, шикарное место, и мы, когда ее из роддома забрали, поехали туда и все там жили: Володя, Люда, я с женой... Мы, конечно, праздновали рождение Маши... По вечерам танцы устраивали", - вспоминает музыкант.

Я все это рассказываю в деталях, чтобы вы поняли: Путин максимально доверял Ролдугину с молодости. Даже больше, чем жене, с которой развелся. То есть эта история не о случайном музыканте, который где-то на концерте понравился рейхсфюреру. Речь о семье. И отношениях, которым больше 40 лет.

ЭТАП ВТОРОЙ: ТРЕЩИНЫ В КОРПУСЕ. Учеба, служба, первая работа - все уже позади. Развалился совок. Развалилось КГБ. Путин начинает реализовываться в политике, расстроенный поражением СССР. И Ролдугин рядом с ним. Постоянно.

"Володя сильно изменился, когда начал работать в мэрии. Мы стали редко видеться. Он очень занят был - уезжал из дома рано, приезжал ночью. И конечно, уставал. Даже когда мы шашлыки жарили на даче, он ходил вдоль забора, о чем-то думал. Он где-то был в другом месте. Он с головой ушел в санкт-петербургские дела и как-то высох в смысле души, мне так показалось. Он прагматиком стал", - фиксирует Ролдугин, который, напомню, никогда прагматиком не был. Простой человек искусства. Деньги и власть - пока еще далекие и непонятные для него дефиниции.

"Однажды Володя приехал ко мне на дачу со своим шофером. Мы посидели, поговорили. Пошли спать. И тут я вижу, что он кладет помповое ружье рядом с собой. Видимо, какие-то проблемы возникли. Я говорю: "Вовка, ты чего? Думаешь, помповое ружье тебя спасет?" Он отвечает: "Спасти не спасет, но так спокойнее".

"Это было в последний год его работы в мэрии, когда началась предвыборная кампания Анатолия Собчака", - говорит музыкант.

Потом переезд Путина в Москву и постоянное повышение при Ельцине. 1997-й - начальник Главного контрольного управления, 1998-й - первый замглавы администрации президента, курирующий регионы, 1998-й - директор ФСБ. 1999 - премьер-министр и 31 декабря - и.о. президента.

Ролдугин, человек чувств и эмоций, видел все метаморфозы Путина на протяжении этого пути. Но лучший друг ничего не сделал, чтобы остановить превращение. А вскоре и сам стал жертвой поедателя.

ЭТАП ТРЕТИЙ: СЛОМАННАЯ ВИОЛОНЧЕЛЬ. Ролдугин никогда никаким бизнесом не занимался. Он просто не умеет и не знает. Попытки были, но все неудачные и, по его собственным словам, в 1990-х. Он - музыкант. Но почему-то с началом 2000-х годов, с приходом к власти Владимира Путина, начинает быстро богатеть.

Слова самого Путина образца 2000 года: "Копить деньги я не особенно умею. Да и на что копить-то? Я считаю, что нужно иметь комфортное жилье, нормально питаться, прилично выглядеть, дать хорошее образование детям, иметь возможность иногда съездить куда-нибудь отдохнуть. И это все, на что нужны деньги. А на что еще?".

Сейчас расскажу, на что и зачем. В президентском кресле большая коррупция сожрала Владимира Путина с потрохами. Кооператив Озеро, основанный в 1996, стал кадровой кузницей Путина. Появились кланы. Появились друзья-олигархи. Появились схемы. И доступ к миллиардам. Абсолютная власть сломала сначала Путина. А потом он сам сломал Ролдугина.

Активно "бизнес Ролдугина" пошел в гору после 2004 года. Что случилось в это время? Путин второй раз стал президентом. И к этому моменту захватил не просто кабинет в Кремле. Маленький человек из Санкт-Петербурга, носивший дипломат Собчака, получил всю страну. Уничтоженные медиа, тотальная власть.

В 2006 году Ролдугин приходит к этому Путину с просьбой. Он хочет создать Дом музыки в Санкт-Петербурге. И Путин соглашается помочь. А в ответ, очевидно, просит Ролдугина об одолжении: нужно периодически подписывать кое-какие бумаги. И Ролдугин это исправно делает, хотя ничего не понимает. "Бизнес Ролдугина" начинает приносить миллиарды. Музыкант даже не догадывается о них. Потому что друг Путина занимается музыкой. А Путин перестает с ним активно общаться. Больше не надо. Теперь он сколачивает большой капитал. И Ролдугин нужен ему как теневой хранитель, а не друг юности. Роли распределены. Начинается новая жизнь.

Новая газета: "Благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову".

"Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные ("досуговые") проекты, связанные с родственниками и друзьями президента", - пишут журналисты.

В 2016 году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге российского Forbes "Короли госзаказа" с суммой господрядов на полтриллиона. Что это значит? Что почему-то конкретный олигарх чаще других получает заказы от государства, а потом делится частью денег с другом Путина.

Процветанию офшоров, связанных с Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Керимову. В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и $200 млн соответственно, заплатив за это... $2. Как такое стало возможным, задают риторический вопрос журналисты Новой газеты.

За вырученные деньги "бизнес Ролдугина" скупал яхты, целые элитные курорты, настоящие дворцы, стратегические предприятия России. Владимир Путин не хочет просто править Россией. Он хочет ею владеть.

В 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций Роснефти у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один - на покупку акций, а второй - на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию - $750 000. Хлоп - и на ровном месте музыкант заработал почти миллион долларов из денег российских налогоплательщиков.

Друг Путина сколачивает миллиарды буквально из воздуха (в плане трудозатрат). Для россиян он, как и сам президент РФ, превратился в бездонную бочку, которая поглощает огромные деньги. Но сам Ролдугин не делает вообще ничего. Он даже не знает, что происходит, пока он работает ширмой. Почему все российские олигархи и бизнесмены, участники схем воровства денег из бюджета России, несут дань Ролдугину - ближайшему члену семьи Владимира Путина. Ролдугин говорит - это благотворительность.

Говорить о "своем бизнесе" с журналистами Ролдугин не захотел. Но миллиардный конвейер Ролдугина-Путина работает и сегодня, хотя теперь в основном в пределах России и ее коррупционной банковской системы. "Копить деньги я не особенно умею", - сказал российский президент. И сказал чистую правду - ведь вы сейчас это читаете. Умеет копить. Прятать награбленное - нет.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: ШИРМА. Ролдугин сегодня живет на широкую ногу - как и российский президент Путин, которому принадлежит вся Россия: все ресурсы, люди и деньги. Они оба повзрослели и поняли, зачем нужны деньги. И оба, сломавшись, изменились.

Ролдугин в 2014 согласился на интервью, но сказал, что теперь "страшно боится вопросов о Путине". "Мне кажется, что с коррупцией в России борются недостаточно решительно. Хотелось бы более решительной борьбы", - то ли шутит, то ли всерьез говорит музыкант.

И признается, что ничего не понимает ни в бизнесе, ни в государственном управлении.

"Вот вы знаете, почему я придумал создать Дом музыки? Я же до этого был ректором Петербургской консерватории. И я просто не смог работать в рамках законов, касающихся нашего образования. Разобраться в этой бюрократии не смог, не захотел. Я плохой чиновник", - говорит Ролдугин.

"А крестный отец хороший?" - спрашивает журналист.

"Очень плохой. За последние шесть лет я Машу видел один раз - в прошлом году. Она большая молодец: до сих пор играет на скрипке", - отвечает Ролдугин.

И внезапно делает признание, которое проливает свет на еще одну поломанную жизнь. "Она приватно училась. Если бы не политическая карьера отца, была бы очень хорошим музыкантом", - подытоживает Ролдугин не то чужую жизнь, не то свою.

***

В апреле 2016 года благодаря "панамским архивам" влиятельный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), объединяющий расследователей десятков стран, выяснил, что часть денег, воровство которых вскрыл жестоко убитый в российском заключении юрист Сергей Магнитский, оказалась на счетах виолончелиста Ролдугина - ближайшего друга Владимира Путина. С убийством Магнитского, сломленный Ролдугин разделил с Путиным не только коррупцию.

***

В этот четверг, 25 июня, в России пройдет голосование по изменению Конституции. Путин, с молчаливого согласия большинства россиян, изменит Конституцию, чтобы править Россией еще 20 лет.





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