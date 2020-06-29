Истории спецслужб. Оружейный барон ФСБ: как Москва спасает своего "Юрия Орлова"

ПОД КРЫШЕЙ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ. История самого известного оружейного барона Виктора Бута

Он самый крупный торговец оружием в мире. И его осудили за это на 25 лет тюрьмы в США. Я часто говорю о России, как о террористической организации. Можно упрекнуть меня в предубежденности. Но вот вам очередной пример, доказывающий это утверждение. Как удавалось одному человеку из России проворачивать гигантские сделки на сотни миллионов долларов, распродавая топовые образцы советской и российской военной техники по всему земному шару? В фильме "Оружейный барон" Николас Кейдж играет "Юрия Орлова" - и персонаж там совершенно вымышленный. А вот история Виктора Бута - это рассказ о человеке, оружием которого действительно воюет планета.

ВЫХОДЕЦ ИЗ СПЕЦСЛУЖБ. Сначала закончил военное училище, потом - военный институт иностранных языков в Москве, где готовили специалистов в том числе для Службы внешней разведки и Главного разведуправления. Летал в Анголу и другие африканские страны. Был переводчиком советской военной миссии в Мозамбике.

В 1992 году Бут занялся авиаперевозкой "цветов и хозяйственных материалов". Потом возил миротворцев и перегонял военные самолеты.

РАССКАЗЫВАЕТ БРАТ БУТА СЕРГЕЙ В ИНТЕРВЬЮ НОВОЙ ГАЗЕТЕ: "В то время, когда мы начинали заниматься авиаперевозками, царила полная разруха. Летчики и авиатехники стояли на рынках и торговали женскими колготками. А им дали импульс, появилась возможность брать самолеты в аренду и работать. Требовалась, например, экстренная доставка медикаментов и продовольствия в страны, где возникали кризисные ситуации. Наша техника стала востребованной. Мы начали летать".

Благодаря контактам, налаженным за годы работы среди военных, у Бута были отличные связи и железные покровители среди российских генералов. Он свободно владел английским и испанским (позднее Бут выучил также французский, немецкий, португальский и несколько африканских языков).

Вооруженный этим багажом и некоторой суммой денег, он приобрел несколько старых самолетов и начал перевозить оружие через Болгарию в разные точки планеты.

С середины 1990-х начал продавать оружие, используя связи среди бывших тыловиков времен СССР - завсклада и прочих торговцев наследством Союза. Схема такая: нашли покупателя (террорист, убийца, преступный режим - неважно) - списали "устаревшие материалы" - продали.

ИЗ КНИГИ "ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ" ДУГЛАСА ФАРЫ И СТЕФЕНА БРАУНА: "Бут помогал и Пентагону. В свое время его услугами пользовались для доставки военных грузов для американского контингента в Ираке".

Но потом в списке клиентов Бута появились террористы из Анголы, Конго, Либерии, Сьерра-Леоне, Афганистана. Он возил оружие Талибану и Аль-Каиде.

Благодаря высоким покровителям, Бут много лет продавал оружие с закрытых российских предприятий и складов в Санкт-Петербурге, Ростове и Новороссийске.

Со временем у него появился целый флот стареющих российских транспортных самолетов - Анов, Илов, Ту, Яков - снабжавших афганских талибов, полевых командиров и диктаторов в Руанде, Конго, Либерии, Сьерра-Леоне и Судане; и вообще, всех, кто готов был платить. В Анголе самолеты Бута доставляли оружие и правительственным войскам, и сражавшимся против них повстанцам. Мятежники расплачивались за поставки алмазами. В Афганистане Бут вооружал сначала клерикальный режим талибов, а позднее - и их злейшего врага, покойного Ахмад Шаха Масуда, который, как утверждается, платил ему изумрудами, пишут в СМИ.

Согласно докладу Human Rights Watch, погдотовленного для Совбеза ООН, россияне и Бут организовали восточноевропейский картель. Они незаконно поставляли оружие в страны Африки в обход эмбарго ООН.

На суде в Бюсселе в начале 2000-х арестованный владелец алмазных копей в Кении подтвердил, что Бут в течение двух лет продавал оружие Аль-Каиде.

В Бельгии Бута обвинили в контрабанде алмазов и отмывании денег на сумму около $300 млн. И объявили в розыск. С этого момента в страны Евросоюза он больше не прилетал.

Вслед за этим ООН объявила о необходимости его ареста. Для Бута закрылся почти весь мир, кроме России. Ему пришлось навсегда вернуться в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, где он долго жил и обосновал перевалочную базу своего бизнеса.

Российский Интерпол, реагируя на запросы, объявил его в розыск. Но, разумеется, не искал - Бут спокойно давал интервью в России в центре Москвы, пока его "активно искали". Прямо в эфире зачитывали ему, как его ищут.

В 2005 году все счета, так или иначе связанные с Бутом или его партнерами, были заморожены в странах ЕС и США.

КАК ПОЙМАЛИ БУТА. России необходимо было и дальше продавать оружие своим партнерам из террористических организаций по всему миру. Огромный миллиардный бизнес не мог простаивать, а Бут был едва ли не единственным профессионалом российских спецслужб на этом направлении - советская школа, блестящий ум, хитрость и сверхспособность договариваться с кем угодно - характеристики из выдержек западных спецслужб о нем.

Бут не мог сидеть без дела. Оружейный барон не хотел выходить на пенсию, ведь ему только исполнилось 40 лет. И продолжал продавать оружие боевикам по всей планете.

В 2008 году ему через гражданина Великобритании - посредника, которому он очень доверял - поступило предложение от колумбийских боевиков из террористической организации FARC. Необходимо было продать и доставить 100 ракет класса "земля-воздух", а также противотанковые гранатометы и военный вертолет.

Только за транспортировку Бут должен был получить $5 млн. При этом он говорил своим партнерам, что "его абсолютно не смущает", что проданные ракеты будут сбивать американские самолеты. Позже эта позиция превратится в еще один пункт обвинения на суде.

Для заключения сделки, получив гарантии российских спецслужб, Бут отправляется в нейтральную зону - Таиланд. Приглашающая сторона - агенты управления по борьбе с наркотиками США и их информаторы среди друзей Бута. Под видом колумбийских террористов они выманили оружейного барона и записали все разговоры.

Строить из себя невинную жертву Бут больше не мог. Да, он - оруженый барон. Да, он продает оружие террористам. Да, любое. И - да, даже если из него будут убивать американцев ("ненавижу").

При этом во время встречи в Таиланде Бут предлагал... увеличить количество поставляемого оружия. "Агенты запросили тонну взрывчатки С4, а он сразу предложил им пять тонн. Вместо ста ракет, вызвался достать 800, - перечислял прокурор на суде, цитируя записи разговоров. - Кроме того, он предложил свои услуги по покупке оружия, по его перевозке, объяснил, как организовать прикрытие для этой операции и каким образом можно отмыть деньги".

6 марта 2008 года полиция Таиланда арестовала Бута прямо в отеле. Два года он провел в местной тюрьме, пока Вашингтон добивался его экстрадиции. В 2010 его вывезли в США, где приговорили к 25 годам заключения.

ЧТО ЖДЕТ ОРУЖЕЙНОГО БАРОНА. В чем обвинили Бута в США:

- преступный сговор с целью убийства граждан США;

- преступный сговор с целью убийства лиц, находящихся на госслужбе;

- преступный сговор с целью приобретения и продажи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);

- преступный сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам.

Например, Бут продал оружие афганским талибам на $50 млн, а через талибов оно попало к Аль-Каиде.

Как отреагировал Бут на собственные слова о продаже оружия и возможной гибели американцев, опубликованные на суде? Его адвокат Альберт Даян сказал так - и вы только послушайте его: "Все это только слова, - заявил Даян на суде. - Виктор Бут притворялся, что хочет продать оружие, пытаясь всего лишь избавиться от двух старых, ненужных ему самолетов". Говоря о продаже оружия и о своей ненависти к Америке, он только хотел заслужить доверие потенциальных покупателей, а "за слова судить нельзя".

Теперь оружейный барон выйдет из тюрьмы не ранее 2 февраля 2030 года. Судья Шейндлин заявила, что "когда он выйдет на свободу, появятся новые марки оружия, в которых он уже не будет разбираться". У него также конфисковали $15 млн, которые смогли найти.

Но все пошло гораздо дальше. За 12 лет в тюрьме мозг Бута явно перестал работать как прежде. Сидя в заключении, он обсуждает теории мирового заговора, восхваляет Путина (ну, здесь понятно - рассчитывает выйти), бредит о развале США и рассказывает о желании жителей Аляски "вернуться в Россию".



Но в основном когда-то большой человек коротает дни, складывая зэкам буррито. "Даже бабушки моих здешних мексиканских приятелей делать такие не умели, так они сами говорят", - рассказал Бут в интервью из тюрьмы.

Россия неоднократно требовала и просила вернуть Бута, называя его "бизнесменом" и "предпринимателем". Американцы, разумеется, отвергли все обращения.

ГОВОРИТ ФАРА, СОАВТОР КНИГИ "ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ": "Бут может много рассказать о структуре российских разведслужб или о российской оборонной промышленности. Он, вероятно, может предоставить большое количество информации о различных негосударственных организациях, которым он поставлял оружие и которые действуют до сих пор, от "Хезболлы" до Союза исламских судов Сомали и других, если он захочет говорить. Однако я в этом сомневаюсь. Он предан России… он мог бы нанести вред большому числу людей, в первую очередь, россиянам. Тогда он без вопросов мог бы скрыться в США или Великобритании... Я могу предположить, что он в общем не слишком беспокоится... При помощи своих друзей в России, своих других контактов и своих денег он, вероятно, сможет выбраться из этой переделки".

***

28 декабря 2018 года в Москве задержали американского гражданина Пола Уилана. Он приехал на свадьбу к другу. В отельный номер зашли оперативники ФСБ, вручив Уилану флешку. Американец взял ее в руки - и его задержали, обвинив в шпионаже и приговорив к 16 годам. В 2020 Москва предложила обменять Уилана. И требует отдать им Виктора Бута - оружейного барона номер один. ФСБ вытаскивает своего парня.

Читайте еще истории:



Чем закончился провал Путина в Черногории

Кембридж пять: как ушли из жизни агенты СССР

Как США вывезли из РФ ракетные разработки СССР

Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком

Сэр Гордиевский: первое поражение Путина

О крупнейшей штаб-квартире русских шпионов

Провокатор: реальный портрет Николая Патрушева

Генерал Калугин: КГБ убивало людей, взорвало Радио Свобода

Скрипаль поддерживал "зеленых человечков" - и стал следующим

Как Путин превратил СВР в Службу Внешнего Распила

Как спецназ ФСБ "Вымпел" стал киллерами Кремля

Рядом с Путиным 10 лет работал разведчик ЦРУ

"Максимальный урон": генерал ГРУ из Украины 25 лет шатал СССР

Шайтан-генерал из СБУ: как ФСБ внедрилась в Украину

Шпион на трубе: как экс-агент "Штази" служит семье Путина

Как россияне делали "русскую весну" в Украине

Украину взрывает генерал ФСБ - он мстит за ликвидацию друга

Смертельный код "Covcom"

Как Эрдоган в Ливии учит бегать грушников Путина

Виолончель в крови: за что Путин убил Магнитского

Как Путин сломал лучшего друга

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.