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Итоги саммита НАТО. Украина – не серая зона, а будущий член Альянса

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Итоги саммита НАТО. Украина – не серая зона, а будущий член Альянса

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
14.06.2021, 21:24

Путь в Альянс Украины открыт, через план действий по членству. Но есть условия

Сегодня, 14 июня, в Брюсселе состоялся саммит Североатлантического альянса, на котором лидеры стран-членов НАТО подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

Решение саммита НАТО по Украине – это ответ как тем, кто разгоняет "зраду", так и тем, кто украшает реальность.

Все предельно четко: Украина будет членом НАТО, и механизмом этого является план действий по членству.

Обратите внимание на формулировку в отношении России – это не просто "угроза трансатлантической безопасности", Россия "продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства" совместных документов НАТО-РФ. Здесь тоже все предельно четко.

Вывод тследующий:

НАТО не рассматривает Украину как часть "серой зоны" между НАТО и Россией и говорит это прямым текстом. Это четкий ответ всем зрадофилам.

Время и условие последующих шагов зависят от нас и наших преобразований и геополитики. На второе у нас ограниченное влияние, но первое – должны сделать все, от нас зависящее. Манипуляции и имитации здесь не сработают.

Как говорил митрополит Андрей Шептицкий: "Нам трудно изменить внешние обстоятельства, но в нашей воле изменить себя".

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
саміт НАТО в Брюсселі альянс північноатлантичний альянс ПЧД Україна в НАТО
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