Изображая жертву. Природа российских санкций против Украины

Владимир Путин поручил правительству ввести "ответные" санкции против Украины. Премьер Дмитрий Медведев обещал, что они коснутся сотен физических лиц и фирм. При этом в Москве говорят, что не воюют "с братским украинским народом" - это ответ на "противоречащие международному праву" действия Киева. Зачем санкции вдруг понадобились Кремлю на четвертом году после аннексии Крыма и начала российско-украинского конфликта?

Санкции с пистолетом в руке

С точки зрения ситуации в России никакого разумного объяснения введению именно сейчас санкций против Украины нет. По доброй кремлевской традиции все антисанкции - это стрельба самим себе по ногам. Экономика и так с большим трудом справляется с экономическим давлением со стороны ЕС и особенно США. Москва в ожидании нового пакета американских санкций. Рынков сбыта для российских товаров все меньше. И тут вдруг фактический запрет на взаимодействие с украинскими партнерами, которые "сохранили верность" россиянам на всем протяжении четырех военных лет, разделивших две страны.

Кроме дополнительных убытков ничего эта история России не принесет, так что решение это, очевидно, политическое. Вопрос, о какой политике идет речь. Если о российской внешней или внутренней, то зачем это решение Кремлю? Показать американцам, что в России не боятся никаких санкций и готовы как японские камикадзе покончить жизнь экономическим самоубийством? Вряд ли. Может быть, Кремль рассчитывает при помощи санкций отвлечь россиян от темы повышения пенсионного возраста в стране? В это не поверит даже ребенок.

Значит, речь идет все же об украинской политике. Первая догадка самая простая и, скорее всего, наиболее точная. В следующем году там пройдут президентские, а затем и парламентские выборы. И Кремль хотел бы повлиять на ситуацию. Правда, остается пока загадкой, в чью пользу?

Бей своих, чтобы чужие боялись

Правительство пока не называет ни имена людей, ни названия украинских компаний, которые попадут под санкции, но грозно напоминает - не за горами то время, когда они почувствуют на себе всю тяжесть российского ответа. Однако многие предполагают, что главной "жертвой" станут именно те украинские политики, победы которых Кремль хотел бы на предстоящих выборов. Якобы это "договорняк" с командой Петра Порошенко или, например, Юлии Тимошенко, с которыми, как это ни парадоксально, Москве удобнее вести дела. Все может быть.

Не удивлюсь, если санкции введут, в том числе, и против тех, кого некоторые украинцы называют агентами Кремля. Ведь всем понятно, что российские санкции, как это было с продуктовыми, реализуются всегда весьма избирательно. Введут против большого числа лиц, но пострадают только самые несговорчивые. Зато какой-нибудь Виктор Медведчук или лидеры "Оппозиционного блока" из числа бывших соратников Виктора Януковича получат накануне президентских и парламентских выборов железобетонный аргумент в спорах с теми, кто пытается доказать, что они работают по сценарию, написанному в Кремле.

Пророссийские силы в Украине уже стонут, умоляя Владимира Путина "не наказывать так жестоко украинский народ". Стонут так, как будто речь не идет о взаимозависимости двух экономик. Пока, впрочем, неясно, как будет выглядеть даже "скелет" санкций. Подождем, чтобы он оброс "мясом", то есть появились списки. И не только они. Посмотрим на реальную практику применения санкций, поскольку в данном случае в России разница бывает громадной.

Троллинг как традиция

Пока же главной в истории с введением против Украины санкций мне кажется морально-этическая сторона. Иначе как очередным кремлевским троллингом ее не назовешь. Если послушать Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьера Дмитрия Медведева и многочисленных московских телекомментаторов, то получится ситуация из старого анекдота: Россия - это небольшая страна, со всех сторон окруженная и притесняемая Украиной.

Кремль изображает оскорбленную невинность, строит из себя жертву чужой несправедливости. И это все чаще становится краеугольным камнем российской внешней политики.

Это не Кремль нарушил международное право и аннексировал Крым. Это не российские войска ездят на территорию Украины, как к себе на задний двор, не россиян обвиняют в том, что они сбили малайзийский "Боинг" над Донбассом. Ничего этого как будто нет.

Есть неизвестно по каким причинам вводившиеся еще с 2014 года санкции: украинские, а также европейские и американские, к которым Киев присоединялся. Москва удивленно смотрела на все это четыре года, а теперь якобы сорвалась и вводит ответные санкции. Ответные - это ведь значит, что первичными были украинские.

Кремль изображает оскорбленную невинность, строит из себя жертву чужой несправедливости. И это, надо заметить, все чаще становится краеугольным камнем российской внешней политики. Вначале в отношении США и ЕС, а теперь - и Украины.

Юродство как основа внешней политики - не новость для международных отношений. Так, к сожалению, ведут себя самые отсталые режимы третьего мира. Даже Северная Корея занимает позицию более последовательную и, надо заметить, достойную.

Колонка написана для Deutsche Welle

Публикуется с ведома и разрешения автора