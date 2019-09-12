Жмых и трепет. Пара слов по процедуре укрощения кнопкодавства

Давид Арахамия утверждает, что у Зеленского не нашлось цензурных слов по поводу выявленных во фракции Слуга народа случаев кнопкодавства.

Эмоциональную реакцию президента я могу лишь поприветствовать. Вот так: привет, реакция!

Но стоит автору колонки отвлечься от эмоциональности президента и обратиться к рациональности парламентской фракции, как им, автором, овладевает уныние. Потому что санкции, которые фракция предприняла для вразумления своих членов, поддавшихся слабости и соблазну, вступают в тоскливое противоречие с тем, как ярко и выразительно партия Слуга народа во время предвыборной кампании обличала порочную практику неперсонального голосования, процветавшую в предшествующем созыве Рады.

Да что там предвыборная кампания! Двух недель не прошло, как Владимир Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, который делает неперсональное голосование, факт которого установлен судом, основанием для лишения депутатского мандата. Поразительно, что я, внефракционный избиратель, этот факт для себя отметил, а некоторые народные депутаты из президентской фракции не восприняли его всерьез и пропустили мимо сознания. Хотя фактическая криминализация кнопкодавства именно их касается непосредственно, а я, напротив, вполне могу и дальше безмятежно нюхать гладиолусы.

На всякий случай уточню: меня раззадорили не сами нынешние случаи кнопкодавства - за период спикерства Парубия я наблюдал это арапство (тогда повседневное, привычное и остававшееся совершенно безнаказанным) столько раз, что парой новых эксцессов меня уже не удивишь. Меня вывело из себя оскорбительное противоречие между грозными публичными заявлениями Слуги народа - и откровенно попустительскими "наказаниями", которые они применили к "своим" кнопкодавам. Извинения, покаяния и благотворительное пожертвование в размере месячной зарплаты? Серьезно? Очень и очень недорого фракция оценивает ущерб, нанесенный ее достоинству и ее репутации.

"Одна ошибка. Ровно столько, и не больше. Как у саперов. Один раз вляпался - и пропал навсегда. Так работает репутация", - писал я ровно год назад. Согласен, это жесткий подход. Именно поэтому я на нем настаиваю. Потому что не вижу смысла миндальничать с теми, кто, похоже, вообще не способен осознать свою ответственность.

Поразительно, что "прокнопкодавившийся" нардеп Сергей Литвиненко в тот же день написал у себя в фейсбуке о необходимости отбирать мандат за неперсональное голосование. То есть - знал, поддерживал, но при этом не считал, что это относится лично к нему. Это или тяжелый случай депутатского лицемерия, или не менее тяжелый случай "альтернативной интеллектуальности". И в том, и в другом случае есть веские основания поставить ценность Сергея Литвиненко для фракции под вопрос.

То же самое касается случая с нардепом Еленой Копанчук. В "извинительном" выступлении она, вслед за Литвиненко, оправдывалась тем, что кнопкодавила "из благих намерений", ради принятия важных для страны законов. В этот момент бессмертный афоризм "цель оправдывает средства", казалось, дамокловым ведром с помоями висел над трибуной Рады и примерялся, на кого из выступавших ему удобнее опрокинуться.

Закон с положением о лишении мандата за кнопкодавство пока не принят, и я вполне допускаю, что принят он в нынешних обстоятельствах так и не будет - раз уж фракция большинства демонстрирует такую мягкость и толерантность к лицемерию "своих" нардепов. Рассчитывать, что у них проснется аппендикс порядочности и они сами заявят о сложении мандата, чтобы не позорить свою партию, решительно не приходится. А предусмотренные действующим законом санкции не выглядят осмысленными. Пока что все "младодепутаты", попавшиеся на кнопкодавстве - мажоритарщики, то есть, вычистка их из партийного списка нужного эффекта не даст, и даже отчисление их из фракции просто переведет их в категорию внефракционных, что для них сегодня в принципе не смертельно.

Боль, на самом деле, не в этом. Боль, повторюсь, в разительном противоречии между грозной публичной "принципиальностью" Слуг народа - и трепетной и снисходительной публичной беспринципностью, которую партия и фракция проявляют по отношению к тем, кто - не то по глупости, не то умышленно, не то вообще из "самых лучших побуждений" - втаптывает ее репутацию в парламентский жмых.

И если Слуга народа это противоречие тем или иным способом не снимет, то это противоречие тем или иным способом снимет его самого.