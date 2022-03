К американцам: Закройте небо. Защитите украинцев от террора. Разве это большая просьба?

Госпожа спикер, члены Конгресса, леди и джентльмены, американцы! Друзья!

Я горд поздравлять вас с Украиной из нашей столицы – Киева.

Из города, испытывающего ракетные и авиационные удары от российских войск. Каждый день. Но не кажется. И даже ни минуты не думало сдаваться!

Как и десятки других городов и общин нашего государства, оказавшихся в условиях страшнейшей войны со времен Второй мировой.

Я честь приветствовать вас от имени украинского народа, храбрых и свободолюбивых людей. Восемь лет противостоят злости русской Федерации.

Отдающих лучших детей – сыновей и дочерей, чтобы остановить полномасштабное российское вторжение.

Сейчас решается судьба нашего государства. Судьба нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободны. Сохранят ли свою демократию.

Россия атаковала не просто нашу землю и наши города. Она пошла в жестокое наступление против наших ценностей. Базовые человеческие ценности.

Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в своей стране, самостоятельно выбирая свое будущее. Против нашего стремления к счастью. Против наших национальных мечтаний.

Точно таких же, как и у вас, обычных людей Америки. Как и у каждого в Соединенных Штатах.

Я помню ваш национальный мемориал в Рашморе.

Лицо ваших величайших президентов. Тех, кто заложил базы Америки. Такова, какова она сегодня.

Демократия, независимость, свобода и забота о каждом. Каждый, кто добросовестно работает. Кто честно живет. Кто уважает Закон.

Мы в Украине хотим такого же для себя. Всего того, что для вас привычная часть жизни.

Дамы и господа! Американцы!

В своей величественной истории у вас есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас.

Когда это нужно больше всего.

Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года. Когда ваше небо было черным от атаковавших вас самолетов. Просто вспомните это.

Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакированные из воздуха. Да, как никто не ожидал.

Да, как вы не могли это остановить.

Наше государство переживает это ежедневно! Каждую ночь!

В течение уже трех недель!

Различные... Одесса и Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр.

Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысячи людей.

Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб.

Они используют дроны, чтобы более целесообразно убивать.

Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет!

И мы просим ответить. Об ответе от мира. Об ответе на террор.

Разве это большая просьба?

Создать над Украиной бесполетную зону – это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону.

Условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города.

Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу.

Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. С-300 и другие аналогичные системы.

Вы знаете, насколько многое зависит на поле боя от способности применить авиацию. Мощная, сильная авиация.

Для защиты собственных людей. Своей свободы. Своей земле. Самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе.

И вы знаете, что они есть. Но на земле. Не в украинском небе. Не защищают наших людей.

"Я мечтаю", – эти слова известны каждому из вас. Сегодня я могу сказать: я нуждаюсь. Потребность в защите нашего неба. Потребность в вашем решении. В вашей помощи. И это будет означать ровно то же самое. То же, что вы чувствуете. Когда слышите: I have a dream.

Дамы и господа!

Друзья!

Украина благодарна Соединенным Штатам за очень весомую поддержку. За все, что ваше государство и ваш народ уже сделали для нашей свободы.

За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает давить на агрессора экономически.

Я благодарен Президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю приверженность защите Украины и демократии повсюду в мире.

Я благодарен вам за резолюцию, признающую всех, кто совершает преступления против Украинского народа, военными преступниками.

Однако сейчас, в самое черное время для нашего государства, для всей Европы, я призываю вас к большему!

Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится.

Необходимые ограничения для всех на ком держится этот несправедливый режим.

Мы предлагаем Соединенным Штатам внести в санкционные списки всех политических лиц Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с ответственными за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы – до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором.

Все американские компании должны выйти из России, на их рынок. Оставить этот рынок, залитый нашей кровью.

Дамы и господа – члены Конгресса!

Проявите лидерство! Если у вас в избирательных округах есть компании, которые спонсируют российскую военную машину, оставляя бизнес в России... Вы должны давить.

Чтобы российское государство не получало ни одного доллара, который он тратит на разрушение Украины. На разрушение Европы.

Все американские порты обязаны быть закрыты для русских продуктов и кораблей. Мир – важнее прибыли. И мы должны вместе защищать этот принцип по всему миру.

Мы уже стали частью антивоенной коалиции. Большой антивоенной коалиции, объединяющей многие государства, десятки государств.

Тех, кто отреагировал на решение президента Путина – на вторжение России на территорию нашего государства.

Но мы должны идти дальше. Должны создавать новые инструменты. Чтобы быстро реагировать! И останавливать войну.

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля.

И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки. Через 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано.

Сегодня у мира нет таких инструментов.

Войны прошлого побуждали наших предшественников создавать институты, которые должны защищать нас от войны. Но… Они не работают.

Мы видим это. Вы это видите.

А значит, нужны новые. Новые институты. Новые союзы.

И мы предлагаем их.

Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно.

За 24 часа оказывать всю необходимую помощь.

Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. деньги.

Все, что необходимо, чтобы сохранить мир быстро.

Чтобы сохранить жизнь.

Кроме того, такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии.

Вспомните, как сложно было для мира сделать самое простое дело – просто дать всем вакцины. Вакцины от Ковида. Чтобы спасать жизнь. Чтобы не допускать новых штаммов.

Мир тратил месяцы и годы, на то, что можно было сделать гораздо быстрее.

Чтобы не было человеческих потерь.

Дамы и господа!

Американцы!

Если бы уже сейчас был создан такой союз – U-24, я верю, что удалось спасти тысячи жизней.

В нашей стране, во многих других странах.

Которые так нуждаются в мире.

Испытавшие бесчеловечные разрушения...

Я прошу вас сейчас посмотреть одно видео.

Видео того, что сделали русские войска на нашей земле.

Мы должны это остановить. Мы должны такое предупреждать.

Превентивно уничтожать каждого агрессора, стремящегося покорить другой народ.

Посмотрите, пожалуйста...





And in the end to sum it up.

Today it is not enough to be the leader of the nation.

Today it takes to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace.

Peace in your country does not depend any more only on you and your people.

It depends on those next to you, on those who are strong.

Strong does not mean big. Strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world.

For human rights, for freedom, for the right to live decently and to die when your time comes, and not when it is wanted by someone else, by your neighbor.

Today the Ukrainian people are defending not only Ukraine, we are fighting for the values of Europe and the world sacrificing our lives in the name of the Future

That’s why today the American people are helping not just Ukraine, but Europe and the world to keep the planet alive, to keep justice in history.

Now I am almost 45 years old. Today, my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. And this is my main mission as the Leader of my people – great Ukrainians.

And as the Leader of my nation, I am addressing the President Biden.

You are the Leader of the nation, of your great nation.

I wish you to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace. Thank you.

Слава Україні!

