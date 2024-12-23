Ее стратегию не понимают или не хотят видеть те, кто стремится к миру ценой интересов Украины

"Прекращения огня не может быть без четких и понятных гарантий безопасности для Украины – президент".

В этом, казалось бы, очевидном тезисе Владимира Зеленского есть очень важный момент, который, похоже, не в полной мере понимают те, кто хочет быстрого урегулирования здесь и сейчас ценой интересов и безопасности Украины.

По факту, на сегодняшний день у Украины нет реального выбора между тем, чтобы воевать дальше или начинать реально договариваться.

То, что предлагают сторонники быстрой заморозки без истощения наступательного потенциала Московии здесь и сейчас и предоставления гарантий безопасности для обеспечения устойчивости урегулирования – это просто растянутое во времени уничтожение Украины.

Ведь без этих двух моментов Московия сделает все возможное, чтобы отпугнуть людей, капиталы и технологии из Украины для окончательного и безвозвратного превращения нашей страны в failed state, параллельно готовясь к нанесению нового военного удара, который может оказаться смертельным.

В таких условиях Украине выгоднее и дальше сопротивляться, хотя и условия для этого ухудшаются, надеясь таки истощить наступательный потенциал врага раньше, чем партнеры потеряют интерес к поддержке Украины. Такая альтернатива хоть и звучит не очень, но точно лучше, чем согласие на растянутую во времени агонию Украины без надежных гарантий безопасности.

Кроме того, если Украина готова сопротивляться, то партнеры будут вынуждены так или иначе помогать.

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В то же время, если Украина согласится здесь и сейчас на определенную невыгодную политическую рамку, что не гарантирует при этом долгосрочную безопасность и постоянство урегулирования, то партнеры начнут понемногу умывать руки под лейтмотив: "Ну, определенная политическая рамка есть, почему мы должны помогать".

Именно так.

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