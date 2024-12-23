Її стратегію не розуміють або не хочуть бачити ті, хто прагне миру ціною інтересів України

"Припинення вогню не може бути без чітких і зрозумілих гарантій безпеки для України – президент".

У цій, начебто, очевидній тезі Володимира Зеленського є дуже важливий момент, котрий, здається, не повною мірою розуміють ті, хто хоче швидкого врегулювання тут і зараз ціною інтересів і безпеки України.

За фактом, на сьогодні Україна не має реального вибору між тим, щоб воювати далі чи починати реально домовлятися.

Те, що пропонують прибічники швидкого заморожування без виснаження наступального потенціалу Московії тут і зараз та надання гарантій безпеки для гарантування сталості врегулювання – це просто розтягнуте в часі знищення України.

Адже без цих двох моментів Московія зробить усе можливе, щоб відлякати людей, капітали й технології з України для остаточного і безповоротного перетворення нашої країни в failed state, паралельно готуючись до завдання нового воєнного удару, що може виявитися смертельним.

У таких умовах Україні вигідніше і далі чинити спротив, хоча й умови для цього погіршуються, сподіваючися, таки виснажити наступальний потенціал ворога раніше, ніж партнери втратять інтерес до підтримки України. Така альтернатива хоч і звучить не дуже, але точно краща, ніж згода на розтягнуту в часі агонію України без надійних гарантій безпеки.

Окрім того, якщо Україна готова чинити спротив, то партнери будуть змушені так чи інакше допомагати.

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Водночас якщо Україна погодиться тут і зараз на певну невигідну політичну рамку, що не гарантує разом з тим довгострокову безпеку і сталість врегулювання, то партнери почнуть потроху умивати руки під лейтмотив "Ну, певна ж політична рамка є, то чому маємо допомагати".

Саме так.

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