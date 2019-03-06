Как Евровидение и футбол могут улучшить избирательную систему

Представим себе некую страну (любые совпадения случайны, хотя и очень вероятны), которая находится на этапе предвыборной Президентской кампании.

Как это часто бывает (особенно в Украине), к этому этапу общество чаще всего уже разочаровалось в своем предыдущем выборе и жаждет перемен к лучшему. Действующая двухраундовая система выборов действует таким образом, что скорее всего из достаточно большого числа кандидатов во второй тур выходят действующий Президент и некое абстрактное Новое Лицо («темная лошадка»).

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Это обуславливается тремя вполне объективными факторами:

1. Президент имеет весьма большие ресурсы для проведения предвыборной кампании. Заметное число влиятельных граждан из его окружения крайне заинтересованы в продлении полномочий действующего главы государства. Поэтому, помимо всего прочего, в предвыборной борьбе и Президент, и его окружение часто задействуют огромные ресурсы, в том числе порой и административного характера.

2. «Темная лошадка», как правило, собирает вокруг себя немалое число голосов людей недовольных действующей властью и готовых что-то менять (а их, как мы уже говорили выше, к этому моменту достаточно много). При этом термин «темная лошадка» предполагает лишь то, что данный кандидат еще не успел разочаровать своих избирателей просто в силу того, что у него пока еще не было такой возможности.

3. Лидеры других оппозиционных партий, чаще всего, имеют не только сторонников, но и значительно большее число противников из других партий, которые не без оснований считают их главными конкурентами в борьбе за похожие цели (максимально приблизиться к верхним эшелонам власти).

В результате данные два «наши» кандидата, Президент и «лошадка», оказываются во втором туре.

Как вы думаете, кому из них легче «добрать» необходимое количество новых голосов?

Конечно, «темной лошадке»! Так как те, кто готов был голосовать за действующего Президента, уже отдали свои голоса за него в первом туре, и их список вряд ли пополнится сколь-нибудь существенным количеством голосов.

А вот «темная лошадка» как раз способна «подобрать» голоса тех, кого не устраивает действующая власть и тех, кто хочет смены политической элиты в надежде на собственные перспективы. При этом у всех их ожидания и перспективы могут быть совершенно разные, а иногда даже противоположные, но в одном они сходятся: нужно менять руководство, чтобы как-то «продвинуться» дальше! А точнее – «ближе» к окружению Президента!

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И, почти наверняка, этих голосов будет больше, чем у действующего Президента.

Таким образом, если Президент не побеждает в первом туре, он, скорее всего, не победит и во втором. А это означает, что Президентом становится «темная лошадка»!

А теперь самое страшное! Я ни слова не сказал о том, что это за «темная лошадка» и что она из себя представляет. И при этом у этого кандидата отличные шансы на победу. Это ужасная и очень опасная ситуация, которая чаще всего приводит к последующим разочарованиям.

Подумать только, при существующей системе выборов любая «темная лошадка», а правильнее сказать «кот в мешке» имеет весьма высокие шансы стать Президентом страны.

Возможно ли что-то изменить в избирательной системе, чтобы как-то улучшить качество выбора?

Предложение первое

Не только можно, но и достаточно просто, ведь это уже реализовано в других менее консервативных областях: спорте, искусстве.

Мало того, эти варианты уже достаточно давно используются и показали более высокое качество голосования, приняты и обществом, и экспертами.

Так, например, при определении лучшего футболиста мира или Европы уже много лет используется система голосования гораздо более совершенная. Ее суть заключается в том, что авторитетные журналисты, футбольные эксперты и тренеры различных команд называют не одного кандидата на победу, а сразу троих. При этом при подсчете голосов учитываются места в списке голосования. То есть за 1-е место в бюллетени кандидат получает «3 балла», за 2-е – «2 балла» и за 3-е – «1 балл».

В этом случае мы наблюдаем интересный эффект. Важнейшим в списке является «2-е место»! Потому что 1-е место часто бывает субъективно заангажированным по национальному, политическому, историческому признаку, а вот 2-е место чаще всего весьма объективно.

Этот интересный с точки зрения психологии голосования эффект очень сильно влияет на конечный результат, значительно повышая объективность голосования.

Часто список кандидатов, занявших 1-е место в бюллетенях, гораздо длиннее, чем список кандидатов указанных в них на 2-м месте. Особенно, когда при голосовании нет явного лидера.

Подобную картину мы можем наблюдать и на примере голосования, скажем, на «Евровидении».

Здесь организаторы даже исключили возможность голосования страны за своего претендента, понимая, что оно не будет объективным. И, тем не менее, очень часто 1-е место (12 баллов) страны отдают по географическому, историческому или политическому принципу. А вот 2-е, 3-е, 4-е места выглядят традиционно очень объективно. Они, как правило, и решают исход голосования.

Проанализировав статистику голосования на «Евровидении» за последние 15 лет, я обнаружил следующее.

Представим, что голосование проводилось бы так, как устроена наша современная избирательная система, то есть каждая страна просто называла бы одного лучшего, с ее точки зрения, и голосовала бы в два раунда. Изменились ли бы результаты голосования «Евровидения»?

Не верится, но за последние 15 лет только трижды результаты бы совпали, то есть и в одном, и в другом случае не изменились бы те, кто занял 1 и 2 место:

2004 год: 1-е - Украина, 2-е - Сербия и Черногория.

2014 год: 1-е - Австрия, 2-е - Нидерланды.

2017 год: 1-е - Португалия, 2-е - Болгария.

Еще однажды страны поменялись бы местами:

2013 год: 1-е - Дания, 2-е - Азербайджан (система «Евровидения») и 1-е - Азербайджан, 2-е - Дания (избирательная система).

При этом остальные 11 раз пара, которая по итогам заняла 1-е и 2-е место в таком составе, даже не прошла бы во второй тур!

Кстати, например, в 2016 году по этой системе победила бы не Украина с Джамалой, а Россия, которая в реальности заняла 3-е место.

Такая ситуация очень удивляет, потому что эксперты в спорте и культуре уже давно нашли формулу, о которой я говорил выше. Она проверена временем и показала гораздо более высокую точность и эффективность.

В то время как в политике мы все еще пользуемся весьма спорной и устаревшей системой голосования. И это при том, что вопросы управления государством куда важнее, чем определение победителя «Евровидения» или обладателя «Золотого мяча».

Так в чем же проблема?

Как мне кажется, существующая система очень удобна для манипуляций. Манипуляций общественным мнением, голосами, причем совершенно различными способами, в том числе и математическими. Поэтому и отсутствует «политическая воля» на внесение изменений в систему голосования.

А сделать нужно бы было всего одну простую вещь: дать возможность гражданам в одном туре просто поставить в ряд трех наиболее приемлемых кандидатов, отранжировав их на 1й-2й-3й.

В этом случае, как показывает опыт подобных систем голосования, результаты были бы более точными, и победителем, возможно, стал бы тот кандидат, который «более-менее» устраивает наибольшую часть граждан. И это бы, в свою очередь, привело бы к объединению общества вокруг избранного лидера, сняло бы антагонистические противоречия между кандидатами. А это и есть главная задача избирательной кампании Президента.

Предложение второе

Данное предложение обычно в первый момент наталкивается на возмущение и сопротивление слушателя. Уверен, после некоторого анализа оно покажется вам не таким глупым.

Речь пойдет о «весовых коэффициентах» голосования различных групп граждан.

Давайте, разделим голосующую часть нашего общества на некоторые категории по возрастному признаку.

Например, первая категория может объединить молодых граждан в возрасте 18-23 года. Потенциально это молодой человек, который только вступает в самостоятельную жизнь, чаще всего студент. Назовем эту группу условно «Студент».

Вторая группа (24-30 лет) – это молодые люди, делающие первые шаги в профессии, которые чаще всего работают сотрудниками в различных компаниях, набираются опыта и лишь задумывают идеи своего собственного бизнеса. Назовем их «Перспективные».

Третья группа, основная (31-60 лет) – это опытные работники, часто предприниматели, управляющие собственным бизнесом или занимающие руководящие должности на различных предприятиях. Люди, которые имеют достаточный опыт и, в то же время, видят реальные перспективы развития бизнеса. Назовем их «Предприниматели».

Четвертая группа граждан (61-65 лет) – это опытные работники и сознательные граждане, перспективы которых на ближайшие 5-10 лет, к сожалению, связаны с переходом на пенсию или получению пассивного дохода от своей предпринимательской деятельности в предыдущие годы. Назовем эту группу «Предпенсионеры».

И последняя группа (66+ лет) охватывает собой граждан находящихся, в большинстве своем, на пенсии, о которых обязано заботиться государство. Назовем их «Пенсионеры».

А теперь формула.

Предлагается ввести следующие весовые коэффициенты для голосов граждан из каждой группы отдельно. Например:

«Студенты» – 1.

«Перспективные» – 1,5.

«Предприниматели» – 2.

«Предпенсионеры» – 1,5.

«Пенсионеры» – 0,5.

Почему такие коэффициенты

«Пенсионеры». Как бы мне не было по человечески жаль эту категорию, но как показывает практика, они часто голосуют не за будущее, а за прошлое, за то время, когда они были молоды и полны сил, когда все им казалось легким и чудесным. Но это не объективная позиция, она определяется физическим и медицинским состоянием человека. Реально очень трудно быть объективным, когда болезни вмешиваются в мысли и планы. Кроме того, как я уже сказал, их выбор часто направлен в прошлое, назад, а это беда для развивающегося общества. Поэтому «весовой коэффициент» мнения этой категории необходимо занижать до «0.5», если мы хотим идти вперед, в будущее.

«Студенты». Это молодые амбициозные и очень активные избиратели, но склонные к эмоциональному выбору, не имеющие реального опыта участия в политике и бизнесе. Эта категория склонна к максимализму и идеализации, порой, весьма спорных идей. У них вся жизнь впереди, они готовы к экспериментам, не обращая внимания на опыт предшественников. Но страна – это не полигон для экспериментов. Для решения стратегических вопросов развития страны нужна более трезвая позиция и хотя бы небольшой опыт. И все же коэффициент «1» эта группа получает на перспективу, так как они устремлены в будущее и им не все равно, что будет завтра.

«Предприниматели». Это основная группа граждан, которые работают, платят налоги, ведут бизнес, воспитывают детей в этой стране, в конце концов, содержат «Пенсионеров» и «Студентов». У них уже есть достаточный опыт и еще много сил, энергии, идей и планов. Они не будут голосовать «за гречку», они будут голосовать за перспективы собственные и своей страны. Поэтому этой группе необходимо дать максимальный весовой коэффициент, в нашем примере «2».

«Перспективные» и «Предпенсионеры». Две переходные группы «Перспективные» и «Предпенсионеры» получили коэффициент по «1.5». Первые – потому, что они голосуют за свое перспективное будущее, которое для них является самым важным в жизни, от которого зависит будущее их семей, бизнеса их страны, полноправной частью которой они уже стали.

Вторые – потому, что это максимально опытная часть граждан, которые еще имеют вполне обоснованные реальные перспективы и не собираются на покой в ближайшие 5-10 лет. А значит, они могут сделать очень взвешенный и осознанный выбор, выбор за будущее своих детей, внуков.

Но как это возможно реализовать в условиях тайного голосования?! Все очень просто. По возрастному признаку гражданин получает на избирательном участке 1, 2, 3 или 4 абсолютно одинаковых бюллетеня.

Кстати, отмечать в них кандидатов он может как одинаково, так и по-разному. На результат голосования это скажется, но лишь с точки зрения максимального уточнения волеизъявления.

Существует еще один вопрос. Почему по возрастному признаку, а не по принципу «кто больше платит налогов»? Все очень просто. Во-первых, по имущественному признаку голосовать – это просто «зло» для любого общества. В истории демократии есть подобный негативный опыт. Во-вторых, возрастной принцип гораздо труднее фальсифицировать и гораздо легче просчитать и проконтролировать. А значит, минимальная возможность подтасовок.

Условие равенства соблюдается для всех граждан независимо от национальности, пола или вероисповедания. В данном случае предполагается, что каждый гражданин страны пройдет путь от 18-летнего возраста до возраста 66+ лет, и,надеюсь, до 100+. Таким образом, никакого ущемления или выделения кого-либо нет. Все на разных этапах своей жизни воспользуются равным и единым избирательным правом.

Что в итоге

В конце концов, предложения по совершенствованию избирательной системы сводятся к двум тезисам:

Голосование в один тур, но с возможностью голосования сразу за трех кандидатов методом ранжирования их на 1-е, 2-е и 3-е место, с подсчетом соответствующих баллов. Введение весовых коэффициентов для избирателей в зависимости от их возраста и, как следствие, принадлежности к одной из условных возрастных групп.

Конечно, данные предложения не могут ответить на все вопросы и исправить все проблемы современной избирательной системы, однако я уверен, что они однозначно улучшают качество проведения выборов и волеизъявления граждан.

Даже если эти нововведения повысят качество голосования хотя бы на 10-15%, то это может оказаться решающим для окончательных результатов, а значит и для будущего страны.