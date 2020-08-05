Как группа молодых людей испытывала МВД на профпригодность

Однієї ночі, група молодих людей незаконно пролізла на режимну територію Інституту ядерних досліджень НАН України і "дісталася" святая-святих - ядерного реактора. Вони про це зняли відео і виклали на YouTube (посилання залишу в коментарях). За дві доби це відео зібрало вже 300 000 переглядів.

Що я можу сказати?.. Молодці! Ні, я категорично проти такого виду хобі - в кінці поясню чому - але поганого, на щастя, нічого не сталося.

По-перше, вони, насправді, не дісталися ядерного реактора (який, до речі, не секретний, як вони розповідають), а у своєму відео за нього видали непрацюючий циклотрон.

Так, вони брешуть своїй аудиторії, наганяючи перегляди, однак то їхня справа. Кожен крутиться, як вміє. Тим не менше, факт лишається фактом - вони подолали кордон охорони.

По-друге, судячи з відео, відчайдухи поводили себе чемно, особливо нічого не чіпали, не ламали, а лише демонстрували людям, тобто нам, об'єкт на режимній території, на який організувати відкриту екскурсію практично неможливо.

По-третє, обожнюю таку молодь, яка демонструє брехливість та імітацію державної системи безпеки на окремих критично-важливих об'єктах.

Міністерство внутрішніх справ на чолі з дуже потужним міністром (Арсеном Аваковим. - Ред.) має фінансування під 100 млрд гривень. До його структури входить Національна гвардія України. Саме вона і охороняє територію Інституту ядерних досліджень.

Якщо ви простий чесний смертний, щоб потрапити на його територію, вам потрібно заздалегідь замовити перепустку, показати паспорт, пройти кордон з солдатів у броніках і з автоматами, огляд речей. Це, як театр, реально дуже цікаво.

Через таку складність, коли на Дні науки всі інститути відкривають двері для допитливих громадян, ІЯД лишається майже неприступною фортецею.

Доповнюють цю всю імітацію безпеки вивіски на парканах величезної території про те, що фото- і відеозйомка заборонена.

Як бачимо, навіть якщо ти не російський шпійон чи диверсант з пупер-підготовкою, можна пролізти на територію режимних об'єктів, пофанитись і влаштувати знімальний майданчик.

В мене дуже багато запитань. Не до молоді. До найпотужнішого міністра.

Перше з них: грець з тими спектаклями про терористів. Як у нас там справи з безпекою ядерних об'єктів?

Звісно, зараз міністерство закіпішує і попросить ще 5 млрд гривень на камери, датчики руху і тепловізори, а для легального входу в Інститут, можуть почати вимагати довідку про склад сім'ї чи стан здоров'я, але може вигадають щось раціональніше?

Щодо того, чому я проти таких дігерських шоу. Якби ця молодь дійсно дісталася реактора і якимось дивним чином вхопила за хвіст шматочок радіації, то потім би ми бачили їхні наступні відео із проханням зібрати гроші на лікування, бо вони такі молоді, красиві і дуже не хочуть вмирати.

Однак, на місці Авакова, я б реально їм видав по нагородному пістолету за прекрасну перевірку спроможності нашої держави берегти себе.

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