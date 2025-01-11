Становится очевидным, что покупка Маском X была не бизнес-ходом, а захватом медиа

После приобретения соцсети Twitter Илоном Маском эта платформа быстро превратилась в его личный политический инструмент, а также рассадник ненависти и дезинформации.

Не все следят за этим хаосом так пристально, как я, поэтому решил написать краткое изложение всех изменений, которые произошли на X (новое название) и за ее пределами, на январь 2025 года.

Эти изменения кардинально изменили работу платформы и то, кто имеет "голос" в ней.

Команда Маска несколько раз меняла алгоритм. Одно из таких изменений произошло уже в ноябре 2022 года, когда платформа сильно ограничила видимость проукраинских аккаунтов. Это изменение было замечено и сообщено многими пользователями.

При предыдущем владельце нарушения условий использования приводили к постоянным блокировкам. Но поскольку Маск пообещал платформу "свободы слова", теперь он минимизирует видимость аккаунтов, которые ему не нравятся.

Недавно возникла горячая дискуссия о рабочих с визами (в основном индусах), приезжающих в США. Маск страстно защищал визовую программу, что многие сочли противоречащим идеологии America First, популярной среди сторонников MAGA.

Многие пользователи и группы критиковали программу и самого Маска. Илон ответил, удалив их верификацию, что привело к потере дохода от рекламы и значительному снижению видимости этих аккаунтов.

Недавно Маск вмешивался в европейскую политику, поддерживая Reform UK — правую, прокремлевскую популистскую партию во главе с Найджелом Фараджем. Он также защищал Тони Роббинсона, хулигана и преступника, распространявшего ложную информацию.

Когда Фарадж отказался поддержать Роббинсона, Маск призвал к смене лидерства в Reform UK. Илон также дал Reform UK серую галочку, которая обычно резервируется для государственных учреждений, игнорируя при этом присвоение этого значка основным британским партиям, таким как Лейбористская и Консервативная.

Reform UK — не единственная прокремлевская партия в Европе, которую поддерживает Маск. Недавно он начал рекламировать AfD — ультраправую немецкую партию с тесными связями с Кремлем и российской разведкой.

Одновременно Маск преклоняется перед лидерами Саудовской Аравии, Турции, Индии и недавно Бразилии. На самом деле платформа Маска X выполнила больше правительственных требований по удалению контента, чем прежний Twitter.

Маск недавно объявил, что в ближайшем будущем будет обновлен алгоритм и платформа будет отдавать приоритет "позитивному" и "информативному" контенту. Цель этого изменения, вероятно, заключается в том, чтобы скрыть любую критику в адрес Маска и администрации Трампа, а вместо этого кормить пользователей мемами, искусственным интеллектом и сплетнями.

Конечно, это не касается Илона или его союзников, поскольку благодаря их огромной сети и постоянной видимости постов Маска их сообщения всегда имеют приоритет и продвигаются на платформе.

Очевидно, что X больше не является равноправной площадкой. Ею управляет олигарх, стремящийся к власти, который отдает приоритет интересам небольшой группы союзников и политических деятелей, поддерживающих его мировоззрение.

Для защиты "свободы слова" Маск изменил условия использования, чтобы пользователи X могли подавать иски против платформы только в федеральном округе в Северном Техасе.

Оглядываясь назад, становится очевидно, что покупка Маском X была не бизнес-ходом, а захватом медиа. Хотя X может и дальше нести убытки, бизнесы Маска будут получать выгоду от налоговых льгот и сделок при администрации Трампа.

Когда формируются авторитарные правительства, одним из первых шагов является захват медиа. Сейчас, когда Цукерберг тоже удаляет ограничения, мы увидим подъем социальных медиа, напоминающих "Дикий Запад", где почти все разрешено. Это чрезвычайно выгодно для Трампа.

Захват X Маском — это не про "свободу слова", а про контроль над информационным потоком и обслуживание интересов небольшой, чрезвычайно богатой элитной группы.

Как сказали некоторые забаненные Маском пользователи: "Если сравнивать с телевидением, они не просто владеют эфиром — они его контролируют, влияя на контент больше, чем телевизионные станции. Это диктаторская власть".

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