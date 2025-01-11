Стає очевидно, що покупка Маском X була не бізнес-ходом, а захопленням медіа

Після придбання соцмережі Twitter Ілоном Маском ця платформа швидко перетворилася на його особистий політичний інструмент, а також розплідник мови ненависті та дезінформації.

Не всі слідкують за цим хаосом так пильно, як я, тому вирішив написати підсумок усіх змін, які сталися на X та поза нею, станом на січень 2025 року.

Ці зміни кардинально змінили те, як працює платформа і хто має в ній "голос".

Команда Ілона кілька разів змінювала алгоритм. Одна з таких змін сталася вже в листопаді 2022 року, коли платформа сильно обмежила видимість проукраїнських акаунтів. Цю зміну помітили й повідомили про неї багато користувачів.

За попереднього власника порушення умов користування приводили до постійних блокувань. Але оскільки Ілон пообіцяв платформу "свободи слова", тепер він мінімізує видимість акаунтів, які йому не подобаються.

Нещодавно виникла запекла дискусія щодо працівників з візами (переважно індусів), які приїжджають до США. Ілон пристрасно захищав візову програму, що багато хто вважав суперечливим з ідеологією America First, популярною серед прихильників MAGA.

Багато користувачів і груп критикували програму та самого Маска. Ілон відповів, видаливши їхню верифікацію, що призвело до втрати доходу від реклами та значного зниження видимості цих акаунтів.

Нещодавно Маск втручався в європейську політику, підтримуючи Reform UK — праву, прокремлівську популістську партію на чолі з Найджелом Фараджем. Він також захищав Тоні Роббінсона, хулігана і злочинця, який поширював неправдиву інформацію.

Коли Фарадж відмовився підтримати Роббінсона, Маск закликав до зміни лідерства в Reform UK. Ілон також надав Reform UK сірий значок, який зазвичай зарезервований для урядових установ, ігноруючи при цьому надання цього значка таким основним британським партіям, як Лейбористська і Консервативна.

Reform UK — не єдина прокремлівська партія в Європі, яку підтримує Маск. Нещодавно він почав рекламувати AfD — ультраправу німецьку партію з тісними зв'язками з Кремлем і російською розвідкою.

Одночасно Маск схиляється перед лідерами Саудівської Аравії, Туреччини, Індії та нещодавно Бразилії. Насправді платформа Маска X виконала більше урядових вимог щодо видалення контенту, ніж колишній Twitter.

Маск нещодавно оголосив, що в найближчому майбутньому буде оновлено алгоритм і платформа надаватиме пріоритет "позитивному" та "інформативному" контенту. Мета цієї зміни, ймовірно, полягає в тому, щоб замовчати будь-яку критику на адресу Маска та адміністрації Трампа, натомість годувати користувачів мемами, штучним інтелектом та плітками.

Звісно, це не стосується Ілона або його союзників, оскільки завдяки їхній величезній мережі та постійній видимості постів Маска їхні меседжі завжди мають пріоритет і просуваються на платформі.

Очевидно, що X більше не є рівноправним майданчиком. Їм управляє олігарх, який прагне влади та надає пріоритет інтересам невеликої групи союзників і політичних діячів, які підтримують його світогляд.

Для захисту "свободи слова" Маск змінив умови користування, щоб користувачі X могли подавати позови проти платформи лише в федеральному окрузі в Північному Техасі.

Дивлячись назад, стає очевидно, що покупка Маском X була не бізнес-ходом, а захопленням медіа. Хоча X може і далі зазнавати збитків, бізнеси Маска отримуватимуть вигоду від податкових пільг та угод при адміністрації Трампа.

Коли формуються авторитарні уряди, одним з перших кроків є захоплення медіа. Зараз, коли Цукерберг також видаляє обмеження, ми побачимо підйом соціальних медіа, що нагадують "Дикий Захід", де майже все дозволено. Це надзвичайно вигідно для Трампа.

Захоплення X Маском — це не про "свободу слова", а про контроль за інформаційним потоком та обслуговування інтересів невеликої, надзвичайно багатої елітної групи.

Як сказали деякі забанені Маском користувачі: "Якщо порівнювати з телебаченням, вони не просто володіють ефіром — вони його контролюють, впливаючи на контент більше, ніж телевізійні станції. Це диктаторська влада".

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