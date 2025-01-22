Оно уже выходит за рамки исторических уроков или реакции на российскую агрессию

Соборность как термин имеет множество определений.

Одно из них, например, такое: "морально-философский и социальный принцип, фундаментальными положениями которого являются ответственность всех за всех, единство индивидуального и общего, взаимное духовное обогащение и развитие".

День соборности Украины также прошел множество этапов восприятия и трактовок.

Сегодня акт провозглашения "Злуки УНР и ЗУНР" 22 января 1919 года — это не просто важная дата из нашей истории XX века. И не просто событие, из которого можно и нужно извлечь уроки для будущих периодов.

Это и осознание наших сегодняшних реалий в контексте важности и понимания нашей внутренней соборности. Франко когда-то писал о необходимости формирования (речь шла о менталитете) "Всеукраинца", который воспринимал бы Украину как "единую целостность".

Годы полномасштабного вторжения России, думаю, добавили понимания того, что без соборности не может быть сильной и неуязвимой государственности.

Соборности — как, в том числе, современного государства, которое осуществит трансформацию от постсоветской к самодостаточной стране.

Прежде всего, в плоскости действенных институтов, ответственных элит и активного гражданского общества. Ведь соборность, если говорить о политической составляющей, — это когда капитал, общество, политические элиты и идея развития государства объединены.

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