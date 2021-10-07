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Как Лавров нагрубил НАТО. История с закрытых переговоров

Цей матеріал також доступний українською
Как Лавров нагрубил НАТО. История с закрытых переговоров

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
07.10.2021, 15:17

НАТО сокращает вдвое представительство России в Альянсе. Что такого могло случиться?

Штаб-квартира НАТО приняла решение сократить вдвое представительство России при Альянсе – с 20-ти человек до 10-ти. Последний раз сокращали представительство в 2018 году после отравления Скрипалей.

Именно тогда Россия приняла решение отозвать главу представительства в Москву и прекратить общение с НАТО, оставив 20 шпионов без формального руководителя "на месте".

Теперь история повторилась. Но почему? Что сделала Россия в последние месяцы, что могло заставить НАТО пойти на такой шаг?

Неофициально россиян обвиняют в шпионаже и причастности к убийствам. Официально говорят, что так НАТО продолжает политику сдерживания российской угрозы.

Очень много тумана. Давайте расскажу, что случилось на самом деле.

В конце прошлого месяца генсек НАТО, чистый норд-нейтрал Йенс Столтенберг (еще и левак, кстати) встретился на полях Генассамблеи ООН с так называемым "главой МИД" террористической организации "Россия", полевым переговорщиком Сергеем Лавровым.

Лавров сначала шутил, что Москва в НАТО вступать не собирается. Но потом уважаемый господин, а вместе с ним и полевой "дипломат" уединились на переговоры.

И вот там произошла история – идеальный кейс для учебников по плохой дипломатии.

Сначала выступил норвежец. И предложил представителю российского талибана прекратить провокации и сесть, наконец, договариваться по всем острым военным вопросам.

И для начала, сказал Столтенберг, верните своего главу представительства в штаб-квартиру НАТО. Ну, чтоб было с кем поговорить хотя бы.

И хоть на деле у ГРУ и СВР России при штабе Альянса и без формального руководителя все хорошо и проблем нет, сам Альянс не имеет переговорщика со стороны РФ.

Столтенберг сказал Лаврову (точные формулировки неизвестны, западные медиа приводят лишь ключи разговора – Европа, Украина, Беларусь, штаб-квартира НАТО, форум НАТО-Россия): Россия, давайте закончим бодаться и поговорим по-взрослому.

Возвращайте главного в штаб-квартиру, не переходите красных линий (будьте так любезны), прекратите терроризировать Европу (если не трудно), оставьте (пожалуйста) в покое Украину и Беларусь. И не убивайте (по возможности) наших людей. Ведь мы могли бы многого добиться вместе. Давайте восстановим форум НАТО-Россия и будем…

И тут полевой дипломат России приподнялся на стуле и выдал, прерывая левака-норда-нейтрала, которого когда-то КГБ не смог завербовать: "Да че ты мне тут заливаешь, Йенс. Я тебя, Йенс, знаю. И ты меня, Йенс, не вот это самое тут сейчас. Понял?".

То есть, чтоб вы понимали, в какой-то очень-очень грубой форме, как рассказывают коллеги, Лавров прервал норда-левака-нейтрала прямо на средней полосе спитча о добрососедстве.

"Ты, Йенс, – сказал что-то такое полевой дипломат Лавров, – неонацистов (!) на Украине поддерживаешь. Ты из коричневых, да? Так вот возьми свой бесмыссленный форум НАТО-Россия – и сам туда ходи".

На том и разошлись. Нейтрал-левак вернулся в Европу. Собрал заседание взрослых. И выпхал формальных, но не назначенных руководителей русских шпионов из штаб-квартиры Альянса вместе с их оперативным крылом. Осталось при НАТО 10 калек (которых, конечно, быстро заменят товарищами в штатском, чтоб компенсировать потери, но это нюансы).

А вот что важно: теперь даже нейтрал-левак злой. На личном уровне очень злой. Так, что даже "Грузия и Украина не станут членами НАТО завтра, но будут ими обязательно", а Россия "должна держаться подальше".

Как в таких случаях говорят о российской дипломатии? Многоходовочка?

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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