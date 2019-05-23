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23.05.2019, 18:59

Как медиа сделали журналиста LIGA.net "жертвой" охраны Зеленского

Как медиа сделали журналиста LIGA.net "жертвой" охраны Зеленского
специальный корреспондент LIGA.net

Как говорил Станислав Ежи Лец, в действительности все обстоит совсем не так, как на самом деле

Сегодня пользователи LIGA.net могли прочитать на нашем сайте новость о том, как Владимир Зеленский уходил от общения с прессой на IForum в Киеве. Приведу цитату из этой новости: "Журналист LIGA.net пытался пробиться поближе к президенту, чтобы задать вопрос о кадровых решениях Зеленского, но многочисленные бодигарды постоянно оттесняли его с применением силы. В итоге корреспондент трижды получил в живот локтем и ушел с оттоптанными ногами".

К сожалению, ряд СМИ слишком буквально восприняли фразу "получил в живот" и начали писать про мое "избиение". Поэтому я решил коротко объясниться по этому поводу.

На массовых мероприятиях, где президент "ходит в народ", сотрудники Управления госохраны обычно берут его в круг, не давая возможности людям подойти к "охраняемому объекту". Даже при том, что предварительно абсолютно все посетители форума прошли детальный осмотр охраны и рамки металлодетектора. Чтобы Зеленский мог пройти в толпе, круг бодигардов "расчищал" всех, кто встречался на пути. Да, я понимаю сложность этой работы. Но убежден, что делать это можно намного демократичнее.

Обе руки я держал сверху, поскольку пытался снимать видео для вопроса Зеленскому. Логично предположить, что журналист, который был предварительно осмотрен и который ведет съемку поднятыми руками, вряд ли несет потенциальную угрозу охраняемому объекту. Но даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. Я не бежал, не делал резких движений. Наоборот, в момент неожиданного решения охранника я уже почти остановился, поскольку Зеленский направлялся к выходу, и я понял бесперспективность попытки задать ему вопрос.

Владимир Зеленский на iForum с охраной (Фото - ЛІГА.net)
Владимир Зеленский на iForum с охраной (Фото - ЛІГА.net)

До этого, когда около десятка журналистов с камерами в руках пытались задавать Зеленскому вопросы, бодигарды не стеснялись использовать руки. Они бесцеремонно оттесняли любого, даже того, кто явно находился сзади Зеленского. При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот. Это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком "избиении" речи быть не может. Это было классическое поведение УДОшников, которые считают, что во время охраны объекта могут делать все, что хотят. Дергать журналистов за руки, распихивать их по сторонам, не выбирая средств.

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У меня нет ни синяков, ни следов побоев. Просто обидно, что когда ты пытаешься задать по-настоящему актуальные вопросы новому президенту, он, прикрывшись толпой охранников, говорит, что "сегодня только об инновациях" и быстренько уходит.

И забудьте о Голобородько, который приезжал в АП на велосипеде. В реальности "велосипед" - это целый автобус, набитый охранниками, которые не позволят тебе задать президенту вопрос, ответ на который, возможно, ждут очень много людей.

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Теги: Зеленский Владимир, iForum-2019, работа журналиста
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