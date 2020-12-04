Как можно верить Зеленскому, когда он защищает коррупцию

Кажуть, Володимир Зеленський – щира людина, яка прийшла змінити Україну. І кажуть, що він дійсно хоче щоб було добре. Просто не завжди знає як. І часто його дурять. Але він чесний і не бруднить руки корупцією. Він за людей, бо йому болить. І він слухає людей, бо йому болить, а не тому, що він орієнтується на рейтинги, щоб зберегти популярність.

Я хочу в це вірити. Дуже. Але щось мені заважає.

Я хочу вірити, що президент дуже хоче боротися з корупцією і не терпить поряд із собою корупціонерів. Але як тоді я можу пояснити ситуацію з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим?

Чому Зеленський, який каже, що прийшов боротися з корупцією, захищає людину із свого оточення від НАБУ? Чому його генеральний прокурор Олена Венедіктова саботує слідство і зриває затримання? Це не могло статися без рішення президента. А отже він вирішив втрутитися і врятувати людину від правосуддя. І чи те, що Татаров корисний Зеленському важливіше, ніж те, що він корупціонер?

Як після цього я можу вірити в те, що Зеленський чесна людина, яка дійсно хоче боротися з корупцією? Бо він захищає корупціонера. До останнього. Бо корупціонер свій. Як це називається? І як це може пояснити щира і наївна людина? І якщо б навіть він вірив, що Татаров невинен, то чи не має він відійти в сторону і дати тому це довести. Але ні. Президент робить все, щоб просто захистити людину. І навіть не відсторонює Татарова від виконання посадових обов’язків.

А якщо щира і невинна людина захищає одного корупціонера, бо той його корупціонер, то чи може така людина вважатися щирою і невинною? Коли приймає такі рішення.

Я хочу вірити, що президент прийшов робити зміни. Але за півтора року не відбулося жодної повноцінної реформи. Жодної. А ті реформи, які розпочали жо нього, були згорнуті.

Земельна реформа кастрована і не може вважатися реформою. Ба більше, вона служить не зростанню економіки, а агро баронам. Фіскалізацію також зруйновано.

Реформа по лібералізації трудового законодавства померла, не встигнувши народитися. При чому, завдається удар за ударом по реформам, які були впровадженні до нього.

І якщо президент прийшов щось змінювати, то треба змінювати. Бо інакше це брехня. І якщо він не йде на зміни, бо вони непопулярні, то навіщо йому влада? Виходить влада потрібна заради самої влади, а не для того, щоб використати цю владу для впровадження змін.

Президент часто каже, що прийшов рятувати Україну. Але відосиками її не врятуєш. Країну потрібно змінювати. Робити структурні зміни. Але жодних змін не відбувається. То навіщо тоді президент прийшов до влади? Навіщо тоді влада чесній і відкритій людині?

А будувати дороги – це не про зміни. Це про витрачання коштів. Для цього багато розуму не потрібно. І особливо, якщо вірити чуткам про відкати в 30%.

Я хочу вірити, що президент прийшов боротися з олігархами. Але я не бачу жодного свідчення, що він це робить. Жодного. Я бачу лише посилення позицій олігархів. І я бачу лише кроки від президента, які посилюють олігархів.

Я бачив, як президент надсилає СБУ до іноземних інвесторів. Але я не бачив, як СБУ приходить до українських олігархів. Але я бачив, як СБУ пише листи, де захищає українських олігархів і стає на їх бік у протиборстві з державою.

Якщо президент чесна і наївна людина, то я міг би зрозуміти, що він не знає, що робити з олігархами. Але я бачу, що він робить щось з ними. Він отримує він них швидкі, а його помічники спілкуються з олігархами. А значить він щось робить. Але те, що він робить, посилює вплив олігархів. А хіба може таке робити чесна і наївна людина?

Я хочу вірити, що президент прийшов боротися за справедливість. Бо йому болить. Болить від несправедливості. Але справедливість – це не дозвіл на трансляцію серіала "Свати". Це правосуддя.

Але коли президент опиняється перед вибором – ліквідовувати корумпований суд чи ні, ліквідувати парафію судді Павла Вовка чи використовувати його, то він вирішує використовувати. І він не ліквідує адміністративний суд.

Чесна і наївна людина могла б просто не розбиратися. Але ні, президент часто чув про це і розбирається. І він особисто приймає рішення зберегти несправедливість. Хіба може так себе поводити чесна і наївна людина?

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