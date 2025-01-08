Не только чисто технологические, но и политические факторы повлияют на развитие космической отрасли. Поскольку она достаточно инерционна, есть смысл рассматривать ее эволюцию и аспекты, оказывающие на нее существенное влияние, на горизонте, по крайней мере, нескольких ближайших лет.

Основатель технологическо-космической империи Илон Маск, получив право на парадный вход к высшим ступеням власти самого могущественного государства мира как минимум на четыре года, станет основным рупором и двигателем дальнейшего осваивания и использования космического пространства на революционных, относительно классических подходах.

И без этого либеральный ко всему космическому еще во время своей первой президентской каденции Дональд Трамп успел тогда выдать шесть документов, в которых сформулированы основные принципы инновационно направленной космической политики и определены стратегические направления ее реализации, привлекая частный сектор, – продолжит начатое с удвоенной энергией.