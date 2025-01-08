Не лише суто технологічні, але й політичні фактори матимуть вплив на розвиток космічної галузі. Оскільки вона достатньо інерційна, є сенс розглядати її еволюцію на горизонті принаймні кількох найближчих років.

Засновник технологічно-космічної імперії Ілон Маск, отримавши право на парадний вхід до вищих щаблів влади наймогутнішої держави світу як мінімум на чотири роки, стане основним рупором та рушієм подальшого засвоєння та використання космічного простору на революційних, порівняно класичних, підходах.

І без цього ліберальний до всього космічного ще під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп встиг тоді видати шість документів, в яких сформульовані основні засади інноваційно направленої космічної політики та визначені стратегічні напрямки її реалізації, залучаючи приватний сектор, – продовжить розпочате з подвійною енергією.