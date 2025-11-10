Соотношение потерь – вот тот фактор, который определяет, складываются ли обстоятельства в нашу пользу в войне с более многочисленным противником

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чём мнение Павла Казарина:

Успехи 2022 года породили в обществе нереалистичные ожидания. Но нужно понимать: в этой войне мы — Давид, а Россия — Голиаф;

да, РФ ежедневно может оккупировать до 10 километров, но в масштабах страны это не критично. Ключевым является коэффициент потерь;

за каждый клочок украинской земли враг платит огромной кровью. Если соотношение потерь 1 к 2, есть повод для тревоги. Если же 1 к 5 или 10 — рано или поздно Россия истощится. Ведь она большая, но не бесконечная.

