Мнение
думки вголос
Как побеждать в войне на истощение: стратегия нашего отступления
Павел Казарин
журналист, публицист, сержант Вооруженных Сил Украины
Регистрируйся и слушай
LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чём мнение Павла Казарина:
- Успехи 2022 года породили в обществе нереалистичные ожидания. Но нужно понимать: в этой войне мы — Давид, а Россия — Голиаф;
- да, РФ ежедневно может оккупировать до 10 километров, но в масштабах страны это не критично. Ключевым является коэффициент потерь;
- за каждый клочок украинской земли враг платит огромной кровью. Если соотношение потерь 1 к 2, есть повод для тревоги. Если же 1 к 5 или 10 — рано или поздно Россия истощится. Ведь она большая, но не бесконечная.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)