Як перемагати у війні на виснаження: стратегія нашого відступу
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Павла Казаріна:
- Успіхи 2022 року породили у суспільстві нереалістичні очікування. Але треба розуміти: у цій війні ми – Давид, а Росія – Голіаф;
- так, РФ щодня може окуповувати до 10 кілометрів, але у масштабах країни це не критично. Ключовим є коефіцієнт втрат;
- за кожний клаптик української землі ворог платить величезною кров'ю. Якщо співвідношення втрат 1 до 2, то є підстави для тривоги. Якщо ж 1 до 5 чи 10 – рано чи пізно Росія вичерпається. Адже вона велика, але не безкінечна.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
