О чём мнение Вадима Пристайко:

  • всегда существует соблазн разрубить "гордиев узел" проблем, это характерно для Трампа; 
  • россияне же сильны в методичной работе, а не в импульсивных решениях;
  • большая опасность переговоров на Аляске в том, что США удовлетворятся общей рамкой, и Путин втянет Европу и Украину в дипломатическую игру на годы, выведя себя из изоляции;
  • стоит помнить, что на первых встречах по российской агрессии на Донбассе тоже присутствовали США, но со временем остались лишь Франция и Германия, и "нормандский формат" работал без ключевого мирового игрока.

