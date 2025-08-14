Какую ловушку готовит Путин. Мы это уже проходили в "Нормандском формате"
О чём мнение Вадима Пристайко:
- всегда существует соблазн разрубить "гордиев узел" проблем, это характерно для Трампа;
- россияне же сильны в методичной работе, а не в импульсивных решениях;
- большая опасность переговоров на Аляске в том, что США удовлетворятся общей рамкой, и Путин втянет Европу и Украину в дипломатическую игру на годы, выведя себя из изоляции;
- стоит помнить, что на первых встречах по российской агрессии на Донбассе тоже присутствовали США, но со временем остались лишь Франция и Германия, и "нормандский формат" работал без ключевого мирового игрока.
