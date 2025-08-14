LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Вадима Пристайка:

  • завжди існує спокуса розрубати "гордієв вузол" проблем, це характерно для Трампа;
  • росіяни натомість сильні у методичній роботі, а не імпульсивних рішеннях;
  • велика небезпека переговорів на Алясці у тому, що США задовільняться загальною рамкою, і Путін втягне Європу та Україну у дипломатичну гру на роки, вивівши себе з ізоляції;
  • варто пам'ятати, що на перших зустрічах щодо російської агресії на Донбасі теж були присутні США, але згодом залишились лише Франція та Німеччина, і "Нормандський формат" працював без ключового світового гравця.

Дивіться повне інтерв'ю з Вадимом Пристайком на нашому Youtube-каналі.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з росієюмирні перемовиниДумки вголос