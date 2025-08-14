Гонитва за "простими рішеннями" може, навпаки, створити новий цикл довгих переговорів. Мета Путіна – вивести з них США

Про що думка Вадима Пристайка:

завжди існує спокуса розрубати "гордієв вузол" проблем, це характерно для Трампа;

росіяни натомість сильні у методичній роботі, а не імпульсивних рішеннях;

велика небезпека переговорів на Алясці у тому, що США задовільняться загальною рамкою, і Путін втягне Європу та Україну у дипломатичну гру на роки, вивівши себе з ізоляції;

варто пам'ятати, що на перших зустрічах щодо російської агресії на Донбасі теж були присутні США, але згодом залишились лише Франція та Німеччина, і "Нормандський формат" працював без ключового світового гравця.

