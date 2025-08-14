Яку пастку готує Путін. Ми це вже проходили у "Нормандському форматі"
Про що думка Вадима Пристайка:
- завжди існує спокуса розрубати "гордієв вузол" проблем, це характерно для Трампа;
- росіяни натомість сильні у методичній роботі, а не імпульсивних рішеннях;
- велика небезпека переговорів на Алясці у тому, що США задовільняться загальною рамкою, і Путін втягне Європу та Україну у дипломатичну гру на роки, вивівши себе з ізоляції;
- варто пам'ятати, що на перших зустрічах щодо російської агресії на Донбасі теж були присутні США, але згодом залишились лише Франція та Німеччина, і "Нормандський формат" працював без ключового світового гравця.
