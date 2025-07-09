Еще сутки назад Трамп высказывал сомнения в том, что Путин хочет завершения войны, а теперь на заседании американского правительства он уже говорит о российском президенте как о человеке, который все время несет какую-то околесицу.

Что же происходит? Почему Трамп пять телефонных разговоров подряд был готов не замечать, что Путин издевается над ним и не идет навстречу ни одному из его пожеланий, а сейчас на наших глазах превратился в раздраженную фурию – и это только начало?

А потому что Путин наделал ошибок в присущем ему стиле.

Накануне шестого разговора с Путиным Трамп пошел на решительную уступку российскому коллеге: прекратил поставки оружия Украине. До этого были частично сняты санкции с российских финансовых учреждений. И хотя формально это касалось только сирийского кейса, на самом деле это был реальный сигнал.

Путин в ответ должен был бы имитировать конструктивность. Объявить какое-нибудь прекращение огня на 48 часов или на неделю, сообщить, что готов к переговорам в Стамбуле хоть завтра, сказать Трампу, что готовит новые предложения в дополнение к его меморандуму.

Но Путин решил – по непонятным причинам – что Трамп уже у него в кармане, и можно больше ничего не имитировать. Он как будто не заметил, что после предыдущих двух телефонных разговоров Трамп уже был раздражён. А может, решил, что если Трамп даже после этих двух разговоров продолжает идти на уступки, его раздражение не имеет никакого значения. И просчитался.

Трамп явно был обижен тем, что и эти уступки ни к чему не привели. Обижен настолько, что решил не комментировать разговор с Путиным в социальных сетях, хотя изначально именно в соцсетях его анонсировал. А отсутствие комментария в соцсетях – это уже плохой сигнал.

Но самое интересное произошло потом. Путин проигнорировал и это раздражение Трампа, и отсутствие какого-либо комментария из Белого дома по поводу телефонного разговора президентов. А вместо этого устроил показательный массированный обстрел Украины, будто похваставшись: теперь всё можно.

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И то, что этот обстрел начался синхронно с завершением телефонного разговора президентов, то есть был заранее запланирован как раз на финал этой беседы, и стало главным раздражителем для Трампа. Неудачный разговор он бы еще пережил. Но обстрел сразу после разговора он воспринял как демонстративное неуважение к себе.

Ведь он всё время просит Путина, чтобы тот не обстреливал мирные города. И то, что Путин намеренно делает это сразу после разговора с ним, является проявлением именно личного неуважения. А личное неуважение – главный комплекс Трампа. Это уже не на политическом уровне, это на уровне подсознания.

И Путину это удалось. Он фактически перечеркнул месяцы ухаживаний, комплименты, портреты, всю эту фигню. Трамп теперь говорит, что Путин очень вежливый, но это абсолютно бессмысленно.

При этом Путину даже невозможно объяснить, где он ошибся, потому что Путин поступил так, как он всегда поступает. Более того: он поступил так, как любой "правильный" человек из России поступает всегда — когда видит, что с ней обходятся вежливо и идут на уступки, он считает, что надо бить по зубам: чтобы клиент чётко понял, как надо себя вести.

И потому Путин вряд ли будет что-то исправлять. Он скажет себе, что и так достаточно долго имел возможность использовать Трампа, а теперь надо возвращаться к привычной политике конфронтации.

Только и здесь он может ошибиться. Потому что когда Путин перешёл к привычной политике конфронтации с Байденом, он имел дело с традиционным политиком, который просчитывал последствия каждого своего шага.

А в случае с Трампом это не сработает. Путин теперь будет иметь дело с обиженным ребёнком, который будет защищать своё достоинство и доказывать, что об него нельзя вытирать ноги. Потому что этот ребёнок — президент Соединённых Штатов Америки. А не "вот это вот все".

И если Путин вовремя не осознает, что ему стоит одуматься и предложить Трампу что-то, что продемонстрирует американскому президенту, что российский лидер его уважает и понял, что к пожеланиям Трампа стоит прислушиваться — ну, например, остановит огонь на российско-украинском фронте — я не очень завидую Путину.

И очень советую нам правильно воспользоваться окном возможностей, из которого Путин только что на наших глазах выкинулся.

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