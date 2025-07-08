На этом фоне провалы во внутренней политике представляют не меньшую угрозу, чем российское наступление

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чем Мнение Евгения Магды: Переговоры с Россией, по крайней мере, исчезли из информационной повестки дня;

Трамп не может, а Путин не хочет быстро завершить войну;

Россия в течение лета будет стремиться добавить к своим требованиям ещё две области Украины;

В этой ситуации Украине как никогда нужна внутренняя консолидация. Её отсутствие, что уже проявляется, представляет опасность.

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