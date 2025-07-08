Мнение
думки вголос
Мирные переговоры в тупике. Что дальше
Евгений Магда
политолог и преподаватель, директор "Института мировой политики"
О чем Мнение Евгения Магды:
- Переговоры с Россией, по крайней мере, исчезли из информационной повестки дня;
- Трамп не может, а Путин не хочет быстро завершить войну;
- Россия в течение лета будет стремиться добавить к своим требованиям ещё две области Украины;
- В этой ситуации Украине как никогда нужна внутренняя консолидация. Её отсутствие, что уже проявляется, представляет опасность.
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