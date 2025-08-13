За свежими провокациями в Польше, очевидно, стоит Россия. Украине как никогда нужны взвешенность и мудрость

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

В последнее время в Польше произошло несколько провокаций: надписи, прославляющие УПА, на памятниках жертвам Волынской трагедии, красно-чёрные флаги на концертах.

Евгений Магда подчёркивает, что цель России — столкнуть Украину и Польшу между собой. В то же время украинцы являются чувствительным фактором внутренней польской политики. Как нам вести себя в этой ситуации — подробнее в его мнении.

