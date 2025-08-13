LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Останнім часом у Польщі відбулося кілька провокацій: написи, які прославляють УПА на пам'ятниках жертвам Волинської трагедії, червоно-чорні прапори на концертах.

Євген Магда наголошує, що мета Росії – зіткнути Україну і Польщу між собою. Водночас українці є чутливим фактором внутрішньої польської політики. Як нам поводити себе у цій ситуації – детальніше у його думці.

