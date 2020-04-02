Как расстаться с патроном: высокие отношения Зеленского и Коломойского

В Украине "чей-то человек" - всегда временное определение. Потому что "чей-то" он лишь до той поры, пока не получает возможность оторваться от патрона.

Проще говоря - в нашей политике нет самураев, только наемники. Которые верны нанимателю лишь от безысходности - пока не находят возможность опереться на собственные силы.

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Кандидата в президенты Украины Владисмира Зеленского правильно было воспринимать наемником олигарха Игоря Коломойского. Потому что именно ресурсы Коломойского - телеканал 1+1, деньги на кампанию, специалисты, даже охранники - были ключевыми для начала его политической карьеры. Ему просто не на кого было опереться: вынь из-под него поддержку доброй бородатой феи, и карета превратится в тыкву, кучер в продюсера, а сам он в артиста комического жанра.

Является ли нынешний президент Украины человеком олигарха Игоря Коломойского?

Сейчас он обозначил свою позицию как "нет". Но нужно финальное подтверждение. А для него нужно выиграть финальную битву.

На днях был проголосован в первом чтении "антиколомойский" законопроект №2571-д, который, с одной стороны, не позволяет олигарху шантажировать государство попыткой возвращения себе ПриватБанка через суды, а с другой - разблокирует макрофинансовую помощь со стороны Международного валютного фонда.

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Казалось бы, все закончено: президент неожиданно и молниеносно напал на вчерашнего сюзерена, презлым ответил за предобрейшее и поставил обязательства перед страной выше личных симпатий и старых долгов.

Но впереди еще второе чтение - минимум через неделю. А что может успеть сделать олигарх за это время?

Нужно понимать, что обе стороны сейчас в слабой позиции.

Коломойскому нужно отвечать за отмывание денег перед британским правосудием и ФБР, ему сложно покинуть Украину, а переход в "жесткую оппозицию" может отвернуть от него ряд сторонников, не желающих ссориться с действующей властью.

Более того - он на грани потери одного из самых ценных своих активов - образа фартового хищника, привыкшего все брать нахрапом, ауры бесшабашной непобедимости, заставляющей лебезить перед ним даже самых резких в общении с другими персонажей. Акелле достаточно промахнуться один раз. А уж получить от собственной, казалось бы, креатуры - вообще позорно.

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С другой стороны, Зеленскому сейчас все сложнее удержать в руках собственную фракцию. Монобольшинства уже, по сути, не существует - часть лояльных Коломойскому депутатов уже занимается прямым саботажем президентских инициатив. На прошлую встречу фракции с главой государства они просто не явились.

Фактический руководитель этой группы, экс-журналист 1+1 Александр Дубинский попытался торпедировать президентский "антиколомойский" законопроект - правда, безуспешно. И если даже эта группа поостережется напрямую атаковать Зеленского с полуанонимных телеграм-каналов или прямо с 1+1 (впрочем, совсем не факт, что поостережется), то запросто оттопчутся на его окружении, начиная с главы президентского офиса Андрея Ермака. Последний дает множество поводов, так что у атакующих тут проблем не будет. А у Зеленского - будут.

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При этом, напоминаю, у нас эпидемия коронавируса, финансовый кризис и полупарализованное правительство. Рейтинг Зеленского к концу года пострадал бы даже без помощи заклятых друзей.

"Гасконцы", как в свое время полушутливо называли группу Коломойского в 2014-2015 годах, не склонны к компромиссам. А сейчас им просто необходимо идти в последний бой - другого выхода нет. Если закон будет принят во втором чтении, это очень усложнит Игорю Валерьевичу реализацию его планов по шантажу НБУ возвращением ПриватБанка. А, значит, не позволит ему выйти из-под удара международного правосудия - а это уже опасно близко и к концу олигархической империи, и к серьезному ограничению личной свободы.

Поэтому все, что осталось - пускать в ход 1+1 в белых медиа, "темных", "светлых" и радужных рыцарей - в Телеграм, Дубинского и Бужанского - в Раде, сливать весь доступный компромат, пытаться все-таки "вытащить" хотя бы часть судебных процессов и силой принуждать президента к возобновлению союзнических отношений. И надеяться, что Зеленский, как в лобовой дуэли пилотов-истребителей, отвернет первым.

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Президенту же, со своей стороны, придется, с одной стороны, стараться заручиться поддержкой общества - хотя бы по принципу "не за меня, но против злого олигарха", а с другой - реструктуризировать фракцию.

Возможно, опереться на недавних "отщепенцев" в лице группы, сбившейся вокруг депутатов Чернева и Потураева, изначально начавших крестовый поход против Коломойского, расстаться с долей фракции, лояльной Коломойскому - хотя бы со списочной ее частью, возможно - заручиться поддержкой фракции "Голоса" для компенсации убывших. По крайней мере, до тех пор, пока Коломойский не перестанет быть угрозой для него и страны.

Это возможно. Но, по иронии судьбы, может статься и так, что самого зубастого, самого нахрапистого и самого самоуверенного олигарха страны лишит влияния именно тот, кого он всегда считал своим протеже, и просто не мог помыслить принять всерьез.

История любит ироничные сюжеты.